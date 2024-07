Inversiones y amor: signos que tendrán suerte HOY 10 de julio, según el Profesor Salomón

Este miércoles los planetas se unen en un momento especial. De acuerdo con Stephanie Campos, astróloga del medio Well+Good, el Sol en Cáncer se mezcla hoy con Saturno en Piscis, lo que pondrá de relieve el lado responsable y maduro a flote de los signos.

Es posible que por estos días se reciba algún reconocimiento o que, en cualquier signo, se reciba una gran noticia por el trabajo y esfuerzo que se ha dado en los primeros seis meses del año. Según Campos, también es muy posible que se adquiera un compromiso a largo plazo o se reciba la sabiduría de un gran mentor.

¿Ganará la Selección Colombia? Aquí le contamos la predicción del Profesor Salomón en partido vs Uruguay Copa América.

Horóscopo para hoy 10 de julio

Estos son los mensajes, recomendaciones y advertencias que tiene el profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano, para cada uno de los signos, así como sus números de la suerte para este miércoles.

1. Tauro (20 de mayo al 15 de junio)

¡Dinero, dinero y más dinero! Por estos días llegarán importantes noticias económicas. De acuerdo con el profesor Salomón, viene prosperidad para los Tauro. Si tiene problemas económicos, le va a encontrar la solución de cada uno de ellos, porque la suerte estará en el dinero.

De igual forma, las personas que están buscando un trabajo, lo más posible es que lleguen buenas oportunidades laborales, justo las que ha venido esperando y anhelando, así que esté pendiente de todos sus canales de comunicación.

Finalmente, la gran recomendación del tarotista es que los Tauro eviten la gente tóxica y, especialmente, la que tiene mala energía. Aléjese de ese tipo de personas que se quejan de todo y no toma acciones para cambiar: “recuerde que la energía negativa se puede pegar”, explicó el profesor.

Número de la suerte para Tauro hoy: 7045

2. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Hay un gran mensaje para los Virgos en este miércoles: ¡No se desespere, la calma después de esta gran tormenta que está pasando pronto llegará!

De acuerdo con el profesor Salomón, no hay que perder la fe, pues Dios aprieta, pero no ahorca. Lo más importante para estos momentos es hacer mucha oración, poner todo en las manos de Dios para que les dé claridad en su camino y especialmente fortaleza para seguir este camino.

Por otro lado, otra gran recomendación que hace el astrólogo es que no le cuente sus proyectos a nadie, esto con el fin de evitar envidias que pueden despertarse en su alrededor. “Recuerde que las paredes tienen oídos”, señaló el profesor.

Número de la suerte para Virgo hoy: 4064

3. Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Se vienen viajes, salidas, invitaciones y oportunidades de viaje. Recuerde que los viajes pueden ser grandes oportunidades tanto para relajarse y cambiar de ambientes, como incluso para iniciar una nueva vida.

Por otro lado, explica el profesor Salomón, los Capricornios deben tener mucho cuidado con ciertas personas que tiene cerca. En las cartas de hoy, salió el gato negro, que significa que hay personas que quieren incomodarlos, que no quieren que las cosas les salgan bien, así que debe ponerle atención a ello.

La suerte para este signo estará en el azar, así que si tiene que la oportunidad de jugar algún juego de azar, hágalo, porque puede tener una gran sorpresa. “Recuerde que está en Luna nueva y esto puede significar nuevas oportunidades para ustedes”, aseguró el profesor Salomón.

Número de la suerte para Capricornio hoy: 7908

4. Géminis (21 de mayo al el 20 de junio)

Es el momento de tomar la decisión. Hace un buen tiempo, explica el profesor Salomón, los Géminis han estado dándole vuelta a un asunto, pero ya debe dejar de pensar tanto las cosas y más bien debe pasar a la acción: debe tomar ya esa decisión y lo necesita hacer rápido, porque puede perder oportunidades importantes por esperar tanto.

Las personas de este signo que están haciendo papales de vivienda, de una casa o un apartamento, les llega buenas noticias, pues pronto les saldrán las cosas y, la mejor noticia, saldrán de manera fácil.

Número de la suerte para Géminis hoy: 2879

5. Libra (23 de septiembre al 23 de octubre)

Hay que calmar los nervios y especialmente el mal genio. Hay que aprender a manejar las emociones y evitar que todo lo que pasa en su alrededor, los afecte.

De acuerdo con el profesor Salomón, responder de manera agresiva nunca va a solucionar las cosas, hay que bajarle a la mala actitud, se debe siempre buscar respuestas y encontrar soluciones.

Pasarán buenas cosas en el amor y en su aspecto laboral. Para las personas que tienen negocios, les llegarán grandes bendiciones.

Número de la suerte para Libra hoy: 9824

6. Acuario (15 de febrero al 14 de marzo)

Cuide sus objetos, porque puede que tenga una pérdida de algo o puede que le roben algún objeto. Lo que recomienda el profesor Salomón es que tenga especial cuidado con papeles o documentos importantes, porque de no hacerlo, esto le puede llegar a causar grandes dolores de cabeza.

Sucederá algo relevante en el amor: va a estar hablando con la persona que le gusta o tendrá la posibilidad de tener una conversión especial con su pareja. Para esta conversación, explica el astrólogo, es crucial que mantenga la tranquilidad y evite desencastillarse.

La última recomendación que hace el astrólogo para este signo es que escuche y lo haga de manera atenta. Es posible que algunas personas lleguen a usted con ideas nuevas y grandes propuestas: “escúchelas, porque estas ideas puede que sean muy importantes para usted”, señaló el profesor.

Número de la suerte para Acuario hoy: 4900

7. Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Muy buenas cartas y mensaje llegan para los Aries y especialmente por la Rueda de la fortuna que en esta ocasión brilla en este signo.

De acuerdo con el profesor Salomón, esta fortuna se verá en todos los aspectos de la vida:

Amor: se estabiliza, arregla o se definen sus relaciones

se estabiliza, arregla o se definen sus relaciones Dinero: se van a arreglar sus cuentas y va a llegarlo alguna plata adicional

se van a arreglar sus cuentas y va a llegarlo alguna plata adicional Salud: si presenta inconvenientes de salud, todo mejorará muy pronto.

Número de la suerte para Aries hoy: 4312

8. Leo (22 de julio al 22 de agosto)

Se vienen grandes desafíos, van a venirse cambios en su vida, pero lo que asegura el profesor Salomón es que los Leos no deben angustiarse por estos nuevos retos que aparecerán, pues ellos cuentan con la fuerza y la voluntad para hacerlo.

Las personas de este signo que están pasando por una crisis en el amor, la recomendación es: “lo que no sirve, que no estorbe. Recuerde que nadie debe estar rogando amor ni mucho menos estar recibiendo migajas ni sufriendo”, señaló el profesor Salomón. Si esa relación no le está aportando, lo mejor es cortar.

Número de la suerte para Leo hoy: 2258

9. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Por fin le cancelarán un dinero que le tenían pendiente. La llegada de esa plata le dará mucha tranquilidad. Además, una grata sorpresa llegará desde el extranjero por estos días.

Debe cuidarse mucho de las envidias, especialmente, deberá cuidar a su pareja porque hay personas que estarían muy interesadas en meterse en su relación.

Sobre ello, el profesor Salomón señala que si bien hay que prestar atención a su relación, tampoco se trata de volverse tóxicos y estar encima de su pareja todo el tiempo. Simplemente, explica el astrólogo, hay que tener un granito de desconfianza, para que este lo mantenga pendiente y así evitar que personas maliciosas dañen su relación.

Número de la suerte para Sagitario hoy: 1500

10. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La seguridad y la firmeza deben ser claves en su vida. Esté seguro de las decisiones que toma y especialmente de usted mismo. Según explica el profesor Salomón, todo lo que usted sueña y quiere, lo puede conseguir, siempre lo ha hecho, pero para ello debe llenarse de seguridad y firmeza, y solo así logrará conquistar aquello que quiere.

Algunas personas de este signo, señala el astrólogo, van a tener problemas y disgustos con una plata. Para ello, el profesor Salomón recomienda mantener la calma y siempre dialogar con cabeza fría para solucionar pronto tales inconvenientes.

Número de la suerte para Cáncer hoy: 1122

11. Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Nuevamente: ojo con las personas envidiosas a su alrededor. De acuerdo con el profesor Salomón, es muy importante que los Escorpios se cuiden mucho de estas personas, porque suelen ser un imán de la envidia, para ello hay que saberse proteger.

“Como las personas de este signo suelen ser como el ave Fénix, que renacen cada que recaen, las envidias los rodea con mucha frecuencia. Por lo tanto, hay que saberse cuidar”, explicó el astrólogo.

Número de la suerte para Escorpio hoy: 9819

12. Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Las cosas van a estar bien, puede que los Piscis se pongan un poco tristes o preocupados por las situaciones de otras personas. Incluso, explica el profesor Salomón, estos problemas que les angustian, ni siquiera son suyos, son de otras personas (como enfermedades o tristezas), pero lo preocupan y lo dejan un poco tristes.

Sobre esto, el profesor Salomón recomienda recordar que si bien es importante estar para los demás, también es clave cuidarse a sí mismo, estar para uno, para que de esta manera se pueda estar para otra persona.

De igual forma, el astrólogo señala que hay un proyecto, una inversión nueva que le va a salir y esos son gratas noticias.

Finalmente, recomienda que las personas de este signo que tienen mascotas hablen con ellas, les cuenten sus proyectos y sus sentimientos. “Hábleles a sus mascotas para que ellos sean un centro energético de purificación y limpieza para su vida”, explicó el profesor.

Número de la suerte para Piscis hoy: 0123