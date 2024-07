Cinco errores al vender un vehículo usado: Esto debe tener en cuenta para ventas exitosas

Comprar vehículos usados es una opción bastante interesante para las personas que por uno y otro motivo no cuentan con lo suficiente para adquirir uno nuevo. Incluso, los autos de segunda son también llamativos para quienes tienen los recursos para uno nuevo.

Ahora bien, vender un vehículo usado no es una tarea nada sencilla, los dueños deben tener en cuenta asuntos con los papeles, los impuestos, entre otros temas que si no se resuelven a tiempo pueden ser un dolor de cabeza cuando se intenta traspasar el vehículo a su nuevo dueño. Tal puede ser el problema que se puede provocar que la venta no sea exitosa.

Sumado a esto, el mercado es un factor importante cuando lo que se busca es vender o comprar un vehículo usado. Cifras reportadas a finales del 2023 reflejan que en el país la venta de autos tuvo un año difícil, sobre todo para los vehículos nuevos.

De hecho, el sector ha tenido un camino difícil, pues desde el 2020 las cifras han caído. El 2023 comparado con el año 2022 tuvo un descenso del 29%. Mientras que en 2022 la venta de autos nuevos en el país fue de 188,000, en 2023 apenas fue de 186,222.

Mientras tanto, la venta de los vehículos usados tuvo un comportamiento distinto. Aunque las cifras de los traspasos durante el 2023 fueron menores que en 2022 y 2021, este mercado tuvo mejor comportamiento con respecto a los vehículos nuevos. Las cifras indican que en total se vendieron 1.526.401 vehículos usados en el país, número superior a los casi 200.000 vehículos nuevos vendidos en el 2023.

¿Cuáles son los cinco errores que debo evitar al vender un auto usado?

Pese al comportamiento de la venta de autos nuevos y usados, en el país el interés por vender vehículos nuevos y usados persiste. Si bien el panorama económico del país y del mundo representa un reto importante, hay medidas que se pueden tomar para lograr que las ventas sean exitosas.

En Caracol Radio conversamos con el gerente general de WCAR, Walter Carvajal, quien nos compartió algunos de los errores que cometen los ciudadanos con más frecuencia al momento de vender un auto usado. Carvajal hizo un top cinco de los errores más frecuentes y nos detalló que temas como el desconocimiento del mercado, o colocar valores sin argumentos, evita que las ventas de vehículos usados se lleven a cabo.

Así las cosas, para el gerente los errores comunes son:

No dimensionar los riesgos potenciales No investigar lo suficiente sobre el mercado Asumir que se tiene la experiencia necesaria Asignar un valor emocional y expectativas irreales al precio del auto Entregar el carro sin haber recibido el total del pago o con traspaso abierto

1. No dimensionar los riesgos potenciales

De acuerdo al gerente, el no comprender los riesgos involucrados es uno de los errores más graves. Esto se relaciona con no tener precaución sobre el posible comprador. “Por ejemplo, mostrar un auto en lugares inseguros en respuesta a un supuesto comprador puede ser peligroso. Hay numerosos casos de robos durante las “pruebas de manejo”, donde el vehículo desaparece con el supuesto comprador.”

Sumado a esto, el experto menciona que es importante tener en cuenta la forma de pago. “Muchos vendedores han entregado sus autos a cambio de cheques sin fondos. Es crucial verificar la legitimidad del comprador y la validez del método de pago antes de cerrar cualquier trato.”

2. No investigar lo suficiente sobre el mercado

Frente a este error, el gerente de WCAR aclaró que al vender un vehículo usado no solo basta con conocer el auto propio, sino que es más que importante conocer los precios de vehículos de otras marcas que sean similares al modelo que se tiene. “Si vendes un Renault Sandero, también debes conocer cómo se comporta un Chevrolet Onix, ya que pueden ser sustitutos. En economía, esto se conoce como “sustitutos” y es vital tener un conocimiento integral de estos para posicionar correctamente tu auto en el mercado tanto en publicaciones como en precios y entender a qué tipo de comprador ofrecerlo”, aclaró

3. Asumir que se tiene la experiencia necesaria

Carvajal comentó que conocer en profundidad cada uno de los pasos de la venta evitará errores. Al venderlo de manera digital se debe publicar, investigar precios, acordar el pago, gestionar los gastos de traspaso, y completar el trámite. “La falta de experiencia puede llevar a errores costosos. Es recomendable buscar la ayuda de un experto las primeras veces”

4. Asignar un valor emocional y expectativas irreales al precio del auto

Aunque para muchos el no tener en cuenta la desvalorización del vehículo es lo ideal, este puede ser un error fatal que evitará una venta segura. El experto comentó también que la ciudadanía suele asignar un valor emocional y tienen expectativas irreales, por lo que los precios los basan en sentimientos en lugar de criterios técnicos. “La idea de que los vehículos pueden aumentar su valor con el tiempo es cosa del pasado, ya que los autos se deprecian. Esperar demasiado para vender puede resultar en una pérdida de valor. Si recibes una oferta, evalúala cuidadosamente y no la descartes de inmediato.”

Con esto, recomendó que se debe consultar los precios históricos de los últimos seis meses, no solo en revistas especializadas, sino también en redes sociales y plataformas especializadas. “Un consejo práctico: el precio real de venta está generalmente influenciado por los cuatro autos más baratos del mercado con características similares. Los demás deberán ajustar sus precios eventualmente.”

5. Entregar el carro sin haber recibido el total del pago o con traspaso abierto

Un error que no podía faltar en el listado es el de confiar y entregar el vehículo sin contar con el pago total. El experto mencionó que esta acción puede meter en problemas serios al vendedor y dueño original. “Entregar el carro con saldo contra la tarjeta de propiedad es un riesgo impresionante, ya que una vez la tarjeta de propiedad sale, el comprador no tiene ningún incentivo para completar el traspaso. En el 50% de los casos, los saldos no se recuperan.”

Adicionalmente, es un riesgo entregar el vehículo sin hacer el traspaso, porque el auto seguirá a nombre del dueño original. “Podrías ser responsable de accidentes, delitos, y multas cometidos con ese carro. Para evitar estos problemas, es crucial no entregar tu auto sin finalizar el traspaso.”