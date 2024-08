Néstor Craviotto renunció a la dirección técnica de Jaguares

El argentino Néstor Craviotto renunció este lunes a la dirección técnica de Jaguares de Córdoba, luego de caer 0.2 ante el Deportes Tolima, en compromiso por la sexta fecha del fútbol colombiano. El equipo de Montería es colero del campeonato con 3 puntos y el único que no ha podido ganar en lo que va del certamen.

Adicional a ello, Jaguares se encuentra comprometido en la lucha por el descenso, siendo penúltimo en dicha tabla con un promedio de 1,00, solo por delante de Patriotas, último con promedio de 0,80 y persiguiendo a Envigado, en el puesto 18 con promedio de 1,06.

“He hablado con gente del club para avisarles de mi renuncia al cargo, entendiendo que hoy hay tiempo para cambiar la situación. Creo que es el momento indicado para poder darle algo distinto al grupo y que puedan salir de este pentagonal que estamos jugando y hoy las cosas no no están resultando”, anunció Craviotto en rueda de prensa.

Sin responder más preguntas, añadió: “Agradecido al club, porque nos dio la oportunidad, encontramos un lugar hermoso para poder trabajar y no se nos dio. Esto es fútbol, me ha tocado salir campeón, me ha tocado ascender, me ha tocado descender jugando. Llega un momento que como cuerpo técnico tienes que entender la situación y cuando una cosa no va, no va”.

El conjunto de Córdoba no ha ganado en el presente semestre, aún no marca golea y está penúltimo en la tabla del descenso. pic.twitter.com/dOM08rmqBF — Hinchas Colombia (@ColHinchas) August 20, 2024

Craviotto es el segundo director técnico que deja su cargo en lo corrido del presente campeonato. El primero había sido el uruguayo Alfredo Arias, destituido del Deportivo Independiente Medellín y quien fue reemplazado por Alejandro Restrepo.