Cayó el primer entrenador de la Liga colombiana en apenas cuatro fechas

La Liga colombiana se cobró su primera víctima. En apenas cuatro fechas de desarrollo se conoció el primer equipo que tomó la radical decisión de prescindir de los servicios de su entrenador. Se trata de Independiente Medellín, que dio a conocer en un comunicado de prensa que el técnico uruguayo, Alfredo Arias, deja el cargo tras la derrota a manos del Deportivo Cali por 2-0.

“El Equipo del Pueblo SA informa a la hinchada, los medios de comunicación y la opinión pública en general, que las directivas de la institución han tomado la decisión de finalizar la relación contractual con el profesor Alfredo Arias y su cuerpo técnico”, informaron. Junto con el uruguayo, salen el preparador físico Ignacio Berriel y el asistente técnico, Franciso Najera.

Antes de que se conociera la decisión de la institución, la cual se dio a conocer pasada la media noche del 5 de agosto, el técnico se había mostrado optimista en rueda de prensa con poder revertir la situación, aunque fue consciente al decir que contra el cuadro vallecaucano no merecieron ganar. “Creo que nos ganaron bien, fue un equipo que salió a jugarse la vida y aunque los goles los encuentran en los descuentos, nosotros no pudimos hacer nuestro juego, hicimos cambios, pero no se pudo hacer las conexiones que hacemos”, dijo.

“Mis jugadores han salido de peores situaciones. Medellín hace cinco partidos no gana acá por lo que no es fácil venir a esta plaza. Enfrentamos a un rival que hizo bien las cosas, que mereció ganar, hay que recomponer filas, hay que poner la cabeza en el próximo partido y sé que vamos a responder”, añadió al respecto.

Balance de Alfredo Arias al frente del DIM

Arias, de 65 años, llegó al equipo Poderoso el 4 de julio del 2023 y tras poco más de un año pone fin a su paso por el conjunto antioqueño. Dirigió un total de 65 partidos, de los cuales ganó 31, empató 18 y perdió 16, para un rendimiento del 56,98%.

Algunos de sus logros fueron llevar al equipo a la final de la Liga en el segundo semestre del 2023, la cual perdió en el Atanasio Girardot contra Junior de Barranquilla, así como la clasificación a la Copa Sudamericana, en la que lo dejó en octavos de final a la espera del duelo contra Palestino de Chile. En el certamen nacional el equipo queda parcialmente en la quinta posición con 6 puntos, producto de 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.

Desde ya comienzan a sonar nombres de entrenadores para asumir el banquillo del equipo de la capital antioqueña, pero el más opcionado parece ser el de Alejandro Restrepo, quien hace poco terminó su aventura internacional en Alianza Lima de Perú.