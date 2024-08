Colorado sobre el partido ante Colo Colo: “Mis compañeros tienen razón en quejarse”

Junior de Barranquilla cayó en su visita a Colo Colo por el duelo de los octavos de final ida de la Copa Libertadores. El conjunto Tiburón perdió por la mínima y ahora deberá planificar un partido para remontar la serie en el Metropolitano y poder instalarse en los cuartos de final.

En El Alargue de Caracol Radio, Andrés Colorado, volante del equipo, se refirió a lo que fue este juego. Aseguró estar de acuerdo con los cuestionamientos que hizo Víctor Cántillo sobre el planteamiento del partido, pues pudieron haber sido más ofensivos partiendo de la tenencia del balón.

“Es normal cuando tenemos grandes jugadores que saben tener la pelota, que pasen esas cosas y que se comuniquen también, hicimos dentro de todo un partido muy inteligente, para tener esos partidos hay que tener el contexto y es un equipo que juega bien y presiona mucho en salida. Cualquier error podría ser perjudicial para nosotros. Sabemos las características de nuestros jugadores, de nuestros extremos, que saben atacar muy bien la espalda y se vio en las acciones que creamos”, dijo al respecto.

Sin embargo, mostró su afinidad sobre la postura crítica de que faltó más proposición. “Mis compañeros tienen razón por quejarse, por las características de ellos, pero fue un gran partido, inteligente”.

Cómo encarar el partido de vuelta: “Debemos plantear un partido en el que salgamos a buscarlos a ellos, salir a proponer el ritmo y el cómo se juega el partido con nuestras armas, con la manera de atacar y jugar partiendo de esa base le vamos a dar vuelta al encuentro. No es un resultado fácil, ellos van a intentar cerrarse, de que no le anotemos, pero las características, el juego, el equipo nos va a ayudar a afrontar ese partido y ganarlo”.

Su nivel actual: “He mejorado en varios aspectos dentro de la cancha, en la marcación, en saber cómo sobrellevar el partido. En esos aspectos he mejorado en demasía y por esa parte bien. En este momento de mi carrera había tenido una continuidad de casi dos años jugando siempre, estando en el 11 y siendo protagonista y es lo que me falta para retomar el nivel que tenía en ese momento”.

Por qué no se consolidó en São Paulo: “Yo creo que por más de que estaba en un gran nivel en todos los sentidos, siento que al final no estuve preparado lo suficiente para enfrentar ese gran reto. Lastimosamente, cuando estaba tomando ritmo me lesioné y no me recuperé de manera oportuna y rápida y fue más por no haber estado preparado lo suficiente para afrontar ese reto. En mi caso es algo especial, pero si hubiera sido en otro momento de mi vida, tal vez esa lesión y esos momentos no me hubieran golpeado tan duro”.