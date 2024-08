Perros y más animales que pueden infectarse de la Viruela Mono: ¿cómo prevenirlo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 14 de agosto del 2024 la viruela del mono (mpox) como, “una emergencia de salud pública global”. Ante esto, diferentes epidemiólogos de la misma institución afirma que esta enfermedad se hace evidente a los 3 o 17 días después de contagiado con síntomas como fiebre, dolor de garganta, erupciones en la piel, entre otros.

Esta enfermadad se transmite a través de contacto con sangre, fluidos corporales, lesiones en la piel o tacto con mucosas de animales infectados. En el caso de animales, se ha podido esclarecer que la viruela del mono es alta contagiada entre ardillas, ratas, primates y simios, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal.

¿Cómo prevenir la viruela del mono en perros?

Durante el paso de este virus, es obligatorio no besar, abrazar, acariciar, compartir espacios para dormir o compartir comida con los peludos. Si usted tuvo el virus, lo mejor será limpiar y desinfectar completamente para evitar la transmisión de esta patología.

En otros casos, una de las alternativas es que en animal no coma carne de otros animales y que no toque nada que pueda estar contaminado con la enfermedad.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), no hay estudios concluyentes que permitan confirmar o desistir de la hipótesis que los perros tienen posibilidades de ser infectados. No obstante, no descarta que, “pueda ser posible”, pues esta enfermedad es transmitible en mamíferos, independiente de su especie.

De igual forma, el CDC recomienda evitar el contacto con otros animales, de tener sospecha o confirmación de poseer la viruela del mono. De hecho, entre otras sugerencias, se pide que los animales sean cuidados por personas que no sea niños, que presenten enfermedades inmunológicas o mujeres que estén embarazadas.

¿Cómo tratar a un perro con viruela simica?

Lo primero que debe identificar es que su perro tenga sintomatología de padecer viruela del mono con indicios de ampollas, granos, llagas, secreción nasal y falta de apetito. También, es adecuado separar al perro de otros animales y desinfectar todo lo que tenga contacto con la mascota.

Actualmente, no se cuenta con un tratamiento para manejar este virus, pero si un profesional de la salud lo autoriza puede utilizar medicamentos y vacunas que se implementan en casos de viruela común.

¿Hay casos de animales con viruela del mono en Colombia?

Por ahora, no se ha registrado casos en los que animales en Colombia, ya sean domésticos o salvajes, tengan viruela del mono.

Aunque el Instituto Nacional de Salud declaró que en Colombia no hay evidencia de que haya casos de viruela del mono en humanos, se han presenciado a la fecha presuntos 13 casos de esta enfermedad en Barranquilla. Esto lo confirmó la Secretaria de Salud de Barranquilla, ya que, se ha implementado búsquedas activas en cinco localidades con indicios de esta patología.

En este sentido, el presidente Gustavo Petro instó al Ministerio de Salud a alistar, “todas las medidas pertinentes” y, de igual manera, solicitó la ayuda de las autoridades como alcaldías y gobernaciones para organizar equipos de salud territorial.