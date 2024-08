Estas son las 2 fallas más frecuentes de las freidoras de aire: ¿tienen solución?

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos favoritos de muchas personas. Además de permitir cocciones mucho más saludables, agilizan y ahorran tiempo en las preparaciones, lo que es uno de sus más grandes atractivos en este momento.

Debido a todas las facilidades y beneficios que representan en la cocina, el mantenimiento y buen funcionamiento de este electrodoméstico es una preocupación constante entre sus dueños. A veces un mal uso o simplemente el tiempo comienzan a desgastar las freidoras de aire y estas empiezan a presentar algunas fallas.

Consultamos con expertos sobre cuáles son los problemas más frecuentes en estas freidoras de aire, ¿le ha pasado?

1. La freidora de aire no enciende

El taller de servicio técnico, reparación y venta de accesorios de electrodomésticos en Panamá, Jada Services, explicó a través de un video que el error o falla de las freidoras de aire que más reportan los usuarios se da cuando este electrodoméstico no prende.

Según explica este taller, una de las razones más comunes por las que sucede esto es porque un fusible dañado. “Si el fusible está defectuoso o se funde, la freidora no encenderá”, se explica en el video.

Esto puede ocurrir por muchas razones, pero una de las más frecuentes es cuando se deja el electrodoméstico en una temperatura muy alta por mucho tiempo, o también sucede cuando se olvida de apagarla, y continúa trabajando por un largo tiempo.

En este caso, lo que se hace es desarmarla para revisar todo el sistema. Si es el fusible, solo debe reemplazarse para que vuelva a funcionar correctamente.

2. La freidora no calienta (Switch y termostato)

El segundo problema más común es cuando los usuarios reportan que su freidora de aire no calienta. Según explica el taller panameño, esto puede suceder cuando hay problemas con el switch de seguridad o el termostato.

Según explican en el video, cuando este switch no está bien colocado o no funciona, la freidora no calentará, pues este pequeño aparato es el encargado de calentar la comida, luego de introducir la bandeja y de detener el calor luego de sacar la misma.

El termostato, por otro lado, es el encargado de controlar la temperatura. Si este no funciona bien o está defectuoso, no calentará y, por tanto, tampoco permitirá cocinar alimentos.

Estos problemas se suelen presentar, según el servicio técnico, por sobrecalentamiento de la freidora. Por esta razón, se recomienda regular las temperaturas de este electrodoméstico y evitar dejarla mucho tiempo al máximo de su potencia.

La solución en este caso, al igual que en el anterior, es reemplazar estas partes que suelen dañarse muy frecuentemente.

Otros problemas comunes de las freidoras de aire

La revista de cocina y hogar británica, Homes and Gardens, explica las principales señales de que su electrodoméstico necesita una revisión o que ya es momento de cambiarla: