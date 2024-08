Robert Mejía se destapó sobre su salida de Atlético Nacional: ¿Le mintieron?

Robert Mejía fue uno de los jugadores más destacados del discreto segundo semestre de Atlético Nacional en 2023 y el primero del 2024. El jugador llegó al conjunto antioqueño en calidad de préstamo a mediados del año anterior desde Once Caldas, club dueño de sus derechos, y después de haber estado también cedido en el Giresunspor de Turquía entre agosto del 2022 y junio del 2023.

El futbolista habló con El VBar Caracol, donde aclaró la razón de su salida del cuadro Verdolaga. Mejía aseguró que se trató de algo netamente directivo, pues incluso el entrenador Pablo Repetto le manifestó su deseo de que continuara en la institución, e incluso le dijeron que iban a comprar sus derechos deportivos para que siguiera en Nacional, pero al final se quedó sin la posibilidad de salir al extranjero nuevamente y terminó regresando a Once Caldas.

“Hasta el último momento el profe me quería tener en cuenta, tuve muchas llamadas con él, me dijo que no me viniera para acá (Once Caldas), que esperara, pero la decisión la tomó Nacional. Once Caldas habló conmigo y estaba dispuesto a ceder lo que más quería Nacional y las cosas no se dieron. No sé cuáles fueron los motivos, pero siempre hubo la prioridad de quedarme”, inició diciendo sobre su salida de Nacional.

Mejía dio a conocer que Nacional le manifestó que iban a comprar el porcentaje de sus derechos y así podrían continuar, pero eso no pasó: “Fue más de directivos, porque incluso me iban a comprar el porcentaje, a lo último dijeron que querían un préstamo, luego pasaron muchas cosas y tocó aceptar porque había pasado el tiempo del contrato con Nacional y era momento de tomar decisiones. Ellos lo quisieron así y tengo que aceptar”, agregó.

Sin Nacional y sin la posibilidad de ir al extranjero

Mejía aseguró que le dolió un poco no haber podido seguir en Nacional, pues le dio la prioridad a los antioqueños y rechazó ofertas desde Europa y la MLS. “Fue muy duro porque tenía otras ofertas de la MLS y de Europa para poder salir, cuando estaba con Nacional, pero Nacional tenía la primera opción y no se podía hacer nada. Me decían que si querían podían enviar una carta, pero ellos (Nacional) me dijeron que iban a ejercer la opción de compra, a la final no la hicieron: se cayó lo de la MLS y empezó otro tipo de negociación. Al presidente de Once Caldas no le gustó, a mí tampoco, a lo último queríamos ceder, pero ya fueron temas de directivos y tocó que aceptarlo. Ya estamos acá, con la mente puesta en el equipo que está muy bien y espero que siga así para poder cumplir el objetivo”.

Por su parte, sobre el presente en Once Caldas, el jugador de 23 años manifestó que busca encontrar minutos para volver a tomar ritmo y tener la opción de ir al extranjero. “Estoy con Once Caldas, dueño de mis derechos deportivos, estoy acá tranquilo. Volver al club es significante, es encontrar mis inicios. Se está trabajando para volver a jugar, el equipo tenía un proceso y poco a poco me estoy afianzando para tener más minutos y poder volver a jugar”.

¿Cómo lo recibió Hernán Darío Herrera?: “Cuando llegué me recibió de buena manera, me dijo que era un equipo que tenía un proceso, que trabajara, que tenía las condiciones para jugar. Hay que respetar el proceso y yo estoy esperando la oportunidad, que en cualquier momento me puede tocar y aprovecharla.