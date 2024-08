El plazo de James Rodríguez para conseguir equipo en Europa: se cierra el mercado

Varias de las principales Ligas europeas estarán comenzando a partir de este 15 de agosto y los equipos siguen en busca de nuevos jugadores con el objetivo de reforzar sus plantillas. Antes de la Copa América 2024, James Rodríguez ya había rescindido su contrato con el São Paulo y, a pesar de su gran actuación con la Selección Colombia, y su deseo de volver a Europa, el margen de tiempo cada vez es menor para el volante cucuteño.

No ha sido un mercado de fichajes favorable para los colombianos que disputaron la Copa, Jhon Arias y Richard Ríos también han sido relacionados con distintos equipos, pero ninguna oferta ha logrado materializarse por alguno de ellos.

El mercado de pases en Europa cierra el 30 para la Liga inglesa y el 31 de agosto para la mayoría de Europa. Recordemos que James es libre de poder negociar con cualquier club y, a pesar de no tener una decisión definida, debería hacerlo antes que cierre el plazo final si su deseo es volver a alguna de las cinco grandes Ligas de Europa.

James y la posibilidad de volver al viejo continente

Varios rumores han circulado en el último mes con equipos europeos rondando al ex Real Madrid; sin embargo, ninguno ha llegado con una propuesta estable. Lazio de Italia y Rayo Vallecano fueron los dos últimos equipos que estuvieron relacionados con James, pero por el lado del conjunto italiano, Ángelo Fabiani, director deportivo del club, declaró en entrevista con Radio Sei que “Es un chico de 33 años, en los últimos años nunca ha jugado más de 12 o 13 partidos al año. Hizo una última Copa América bastante buena, pero el nuevo método se dirige a jugadores jóvenes importantes”.

A través de una transmisión vía Twitch junto al streamer Pelicanger, James habló de lo que fue su salida en São Paulo y dejó las siguientes declaraciones. “A veces se dan las cosas bien y otras mal. Fue una experiencia buena, me dejó aprendizajes. De lo malo siempre aprendo mucho... Al principio me querían ver jugar, pero se recibía mucho hate, a mí me motiva eso porque hace parte del fútbol y de la vida. Ya sé que para el próximo club algunas cosas no se deben hacer”, sentenció.

La última vez que el 10 de la Selección Colombia perteneció a un club europeo fue en su paso por el Olympiacos en el 2022, equipo con el que también terminó rescindiendo su contrato en abril del año pasado, antes de recaer en el Sao Paulo.