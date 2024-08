Fluminense habría tomado una decisión sobre oferta del Galatasaray por Jhon Arias

Jhon Arias, extremo colombiano del Fluminense. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

Fluminense tiene a Jhon Arias como un jugador clave en su plantel y no se prevé dejarlo ir fácilmente. El club brasileño habría rechazado una nueva oferta del fútbol europeo por el extremo chocoano de 26 años. Arias es nuevamente pretendido por el Galatasaray de Turquía.

Según informó la periodista Aline Nastari, de TNT Sports Brasil, los turcos habrían hecho una propuesta de 10 millones de euros por el futbolista colombiano, la cual fue rechazada por el club de Río de Janeiro.

“El Fluminense negó la propuesta de 10 millones de euros del Galatasaray por John Arias, propuesta que fue reportada por primera vez por el portal turco Fanatik. No es la primera vez que el club turco busca al jugador y la tricolor de Río de Janeiro lo ha negado”, informó Aline.

Nastari añade que Galatasaray ya había buscado al chocoano a inicio de temporada e incluso ya había ofertado antes por el jugador. “En febrero, Galatasaray también hizo una propuesta por Arias y Fluminense la consideró baja”.

La periodista recordó que el Zenit ruso hizo una oferta mucho más alta a principio de año, la cual no prosperó por el mismo Arias. “El año pasado el Zenit ofreció 16 millones de euros más 2 millones de bonus por el 100% del delantero, pero las negociaciones no prosperaron porque el jugador no quería irse a Rusia”.

Patriotas conserva un procentaje del jugador

Patriotas sigue con bastante interés la situación de Jhon Airas. El club colombiano aún conserva un porcentaje importante del extremo de la Selección Colombia, por lo que también se vería beneficiado por una futura venta.