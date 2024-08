En las Fiestas de Pereira se expondrán 64 obras de Lucy Tejada que estaban en conservación

Pereira

Durante el mes de agosto los habitantes de Pereira, tendrán la oportunidad de recorrer seis espacios expositivos donde se encontrarán las obras de la artista pereirana Lucy Tejada, junto con las de Leonardo Gotleyb, Ronald Holguín, Darío Ortiz, Ana María Trujillo, Alfonso Silva y Francisco Toledo, pintores internacionales. Esto bajo la dirección de Emilia del Socorro Gutiérrez, Secretaria de Cultura de Pereira y la asesoría técnica del Museo Nacional mediante el programa “Fortalecimiento de Museos”, ya que su objetivo es mostrar cada pieza en las mejores condiciones.

Mencionar a Lucy Tejada, quiere decir más que hablar de una artista integral y no solo del Centro Cultural que lleva su nombre en Pereira, la artista fue una revolucionaria de la pintura y las artes plásticas, por su mirada sensible mezclada con lo abstracto y todo aquello que en lo que ella creía como la naturaleza, la pujanza por mostrar la pintura como algo aislado del lenguaje y sus ganas de representar su visión real del mundo exponiendo todo lo que se ve pero no se comprende ni se observa.

La pereirana nacida el 9 de octubre de 1920, tenía el arte como un talento predestinado ya que su madre también fue pintora de grandes formatos. Uno de los momentos más destacados fue en 1957 donde recibió la medalla de oro en el Décimo Salón de Artistas Colombianos con la obra “Mujeres sin hacer nada”. Sus pinceladas se centran en mujeres y niños, y el color dependía de su estado de ánimo.

Esta exposición es un tributo a la cultura que permitirá ver 64 obras que hasta ahora estaban en conservación, esto fue gestionado por la Oficina de Patrimonio de la Secretaría de Cultura y el objetivo principal es brindarle a los ciudadanos y visitantes un regalo cultural en estas Fiestas de la Cosecha en los 161 años de Pereira.

Un dato histórico que hace referencia a esta exposición, es que al fallecer en el año 2011, la familia de Lucy Tejada donó 163 de sus obras a la ciudad de Pereira, tal como ella lo pidió, pues recordaba con cariño a la querendona, trasnochadora y morena.