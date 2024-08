A pesar de anuncio de cierre se puede ingresar al Parque Nacional Natural El Cocuy

Güicán de la Sierra

Desde el 25 de julio, la Nación Indígena U’wa se declaró en asamblea permanente y por eso decidió cerrar el Parque Nacional Natural El Cocuy, para que el Gobierno Nacional se siente a dialogar y atendan sus necesidades, ya que al parecer les ha incumplido con varios compromisos. Sin embargo, los turistas han podido ingresar sin problema, porque se ha llegado a un acuerdo entre operadores turísticos e indígenas, para que se haga ecoturismo mientras que se concreta la reunión con los Ministerios.

Por eso, en Caracol Radio, dialogamos con el guía turístico de Güicán de la Sierra, Hernando Ibáñez, quien confirmó que han estado dialogando con la comunidad indígena y se han llegado a algunos pequeños acuerdos, “que mientras es la expectativa de la reunión del viernes 16, el ecoturismo se sigue manejando normalmente, aunque ellos ya tienen la guardia indígena posesionada en la entrada de los senderos pero al igual no están deteniendo, ni pidiendo ninguna documentación”. Los tres senderos que hay habilitados son el del Púlpito del Diablo, el de la Laguna Grande de la Sierra y el del Ritacuba.

De todos modos, hay preocupación porque los Ministerios están solicitando el aplazamiento de la reunión del 16 de agosto y eso deriva en que los indígenas cierren completamente el parque y además se movilicen por las principales vías del departamento de Boyacá: “acá llegarán los directivos de Asouwa, para hacer reuniones con prestadores del servicio, líderes campesinos, autoridades, el alcalde y el jefe del parque, para tomar decisiones, que lo más probable es el cierre definitivo del parque y también tomarse vías de Tunja, Duitama y Sogamoso”, precisó el guía turístico.

Por otra parte, también hay mucha expectativa porque los u’wa están pidiendo el control total del parque, algo que no se ve con buenos ojos porque según explicó Hernando Ibáñez: “ellos hace rato no dejan ingresar a los funcionarios de Parques Nacionales Naturales a su territorio (...) y no hay buena relación, porque en los meses de verano, dentro del municipio de Güicán de la Sierra, se presentaron 25 focos de incendio y todos fueron dentro del resguardo indígena, entonces por esa parte ambiental, la relación no es tan buena”

Así que esta solicitud la ven con preocupación, porque quienes nacieron dentro del Parque Nacional Natural y conocieron las tierras que tienen actualmente los indígenas, que eran fértiles y productivas, hoy en día están desiertas porque ellos realizan quemas todos los años y acabaron con ese terreno y su fertilidad. “Si el parque es tan importante por sus fuentes hídricas, imagínese que ellos lo manejaran: destrucción total”, advirtió Ibáñez en Caracol Radio.

Hasta el momento no se ve un impacto económico tan grande por el cierre del parque. Por ejemplo, para este fin de semana festivo ya están vendidas todas las entradas de ingreso, desde hace más de dos meses. Sin embargo, el problema se presenta por estos días, porque por la noticia del cierre, ha bajado la demanda de reservas de ingreso a la Sierra Nevada de El Cocuy, Güicán y Chita.