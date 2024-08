"Esperamos que sean liberados hoy mismo": Cristo sobre militares secuestrados en Guaviare

Desde la sede del Ministerio del Interior, en el centro de Bogotá, el ministro Juan Fernando Cristo se refirió a la retención forzosa que se presentó contra un grupo de militares en zona rural de San José del Guaviare, desde el viernes 09 de agosto. Coincidió con las Fuerzas Militares en que los responsables son las estructuras armadas al mando de alias Calarcá, y que esto es una violación al cese al fuego.

“Es una clara violación al cese al fuego, igual que la extorsión. Hace un mes más o menos se prorrogó el cese solo por tres meses, no por los seis, para hacer una evaluación y definitivamente la gente del bloque Jorge Suárez, la gente de Caracá tiene que ponerse seria, porque así no funciona ningún cese al fuego ni vamos a tener éxito en una negociación”, declaró.

Para Cristo es claro que “no hay una verdadera voluntad de paz que estén demostrando y tendremos que evaluar con el señor presidente (...) Nosotros esperamos que sean liberados hoy mismo. Hemos estado en contacto con la Defensoría del Pueblo, con organismos internacionales, obviamente los delegados en la mesa de negociaciones. Es un secuestro de militares que estaban haciendo operativos precisamente en contra para proteger a la población de la extorsión a la que se han dedicado estos grupos”.

El jefe de la cartera política consideró que “esa evaluación se tiene que hacer, por eso es tan importante el mecanismo de monitoreo, la verificación, la ayuda de las distintas organizaciones que están contribuyendo en esa mesa de negociaciones. Hay que mirar con toda claridad fundamentalmente si la gente de ese bloque, igual que el bloque Magdalena Medio, tiene una real voluntad de avanzar hacia la paz o no y en principio de cumplir con el cese al fuego. El presidente lo ha dicho una y otra vez, un cese al fuego que no beneficia a la población civil no tiene ningún sentido”.