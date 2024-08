Gustavo Petro envía propuesta confidencial al ELN para intentar salvar el proceso de paz

Bogotá

En medio de un proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN en crisis y con una mesa de conversaciones congelada desde el mes de febrero, se buscan canales que permitan reactivar los diálogos con esta guerrilla.

En esos intentos Vera Grabe jefa de la delegación del Gobierno reveló que su equipo negociador recibió instrucciones del presidente Gustavo Petro para enviar una propuesta confidencial al ELN para que ellos la evalúen. Está encaminada a que el proceso de paz tenga continuidad.

“Es importante hacer esto de manera que no vamos a compartirla respetando esas instrucciones y esperando ojalá una respuesta positiva del ELN. Esto nos muestra la importancia que desde el Gobierno se le da a este proceso y la alta valoración”.

Según explicó Vera Grabe siguen buscando descongelar la mesa para que regrese el curso normal del proceso de paz para cumplirle a la sociedad civil que es la afectada directa por el conflicto y están dispuestos a trabajar frente al tema de excluir a esta guerrilla de la lista de Grupos Armados Organizados.

Por su parte el senador Iván Cepeda integrante del equipo negociador del Gobierno aseguró que es importante respetar esa confidencialidad de la propuesta del presidente Gustavo Petro porque es una nueva señal fuerte de la voluntad que tiene el Gobierno en materia de paz.

“Es una propuesta que busca salir adelante, impulsar los diálogos y no simplemente continuar en unas discusiones fácticas y procedimentales. El objeto de hacer el anuncio público es mostrar que los diálogos con el ELN, contrario a lo que se ha dicho, no está en una fase inerte, no ha llegado a un punto muerto, por el contrario, nuestra delegación ha mantenido y mantiene canales de comunicación abiertos con esta guerrilla que han permitido seguir avanzando en las discusiones”.

Esta propuesta de carácter confidencial llega en momentos en que el ELN puso el 23 de agosto como fecha límite para que el Gobierno los excluya de la lista de Grupos Armados Organizados, para proceder a autorizar al jefe de su delegación Pablo Beltrán a reunirse con Vera Grabe quien lidera el equipo negociador de Gobierno colombiano.