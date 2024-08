Flor Denis Ruiz tras la final de lanzamiento de jabalina: “Me merecía el tercer lugar”

Flor Denis Ruiz terminó en el quinto puesto en la final de lanzamiento de jabalina de los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque era una de las favoritas al tener la mejor marca de la temporada, no logró subir al podio. La japonesa Haruka Kitaguchi ganó el oro con un lanzamiento de 65.80 metros. Flor Denis tuvo un buen segundo intento con 63 metros, que la puso temporalmente en el segundo lugar, pero fue superada en los lanzamientos finales por Jo-Ane Van Dyk de Sudáfrica, Nikola Ogrodnikova de Chequia y Sara Kolak de Croacia. Su mejor marca en la final fue 63 metros.

La colombiana había avanzado a la final con una marca de 64.40 metros, la tercera mejor en las clasificatorias.

Balance en la final olímpica de Jabalina

“Me siento triste, pero también feliz. La verdad reconozco que el tiempo de dios es perfecto, venía super bién. Hoy me sentía mejor que en la semifinal, no se dieron las cosas y no entiendo por qué, pero no hay excusa. A toda mi Colombia muchas gracias por el apoyo, soy una persona que acepta todo, así que acepto que dios me haya dado ese quinto puesto. Todo pasa por algo, la verdad me duele porque sí me ilusionaba la medalla, pero gracias Colombia”.

Un metro para haber conseguido la Plata

“Sí, duele porque la verdad con la marca que ganaron hoy, no. Hoy me sentía muy bien, soy de las personas que nunca siento nervios porque yo voy en mí y confió en mí, sé muy bien el potencial que tengo. Pero le metía duro a la jabalina y nada que corría, por eso iba hacía mi profe y le decía profe tranquilo que este es. Cada lanzamiento le decía a mi profe que este es”.

Charla técnica con el entrenador

“Siempre me iba donde él y le comentaba que no entendía por qué no corre, yo me siento bien y le daba la mano para decirle que confiará que todo iba a salir bien. No hay excusa, no es que haya fallado en esta o en la otra, me sentía bien. Ahora voy para adelante, todo saben quién es Flor Denis que siempre da todo en las competencias. Hoy no se dio por algo será”.

Un poco de presión por la medalla

“No, es que yo nunca siento presión, porque sé que mi país siempre está al lado mío apoyándome. Pero siempre tengo a Colombia presente, porque la unión y la fuerza que me hacían. Por esas razones yo sentía que podía dar mucho, pero por más que trate no corría la jabalina”.

Un nuevo capítulo tras París 2024

“Ahora el 25 de agosto inicia la Liga Diamante en Polonia y nada, mis sueños no terminan aquí. Todo esto para mí es un aprendizaje, no es una derrota. Voy más fuerte que nunca porque yo sé que Flor va superbién. No me importa la crítica, no me importa nada porque sé que tengo mucho potencial, así que gracias a Colombia por confiar en mí”.