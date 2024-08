Kevin Quintero cumplió las expectativas y estará en los cuartos de final del Keirin

Saint-quentin-en-yvelines (France), 10/08/2024.- Kevin Santiago Quintero Chavarro of Colombia competes in the Men's Keirin first round at the Track Cycling competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines, France, 10 August 2024. (Ciclismo, Francia, Roma) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK / MARTIN DIVISEK ( EFE )