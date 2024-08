🔴 EN VIVO Deportes Tolima Vs. La Equidad Fútbol Colombiano fecha 5: Siga la transmisión

La Equidad Vs. Tolima / COLPRENSA

Deportes Tolima, dirigido por David Gonz√°lez, ocupa la posici√≥n 13 con 4 puntos, mientras que La Equidad est√° en la tercera posici√≥n con 10 puntos. Los locales vienen de una derrota ante Millonarios, y La Equidad empat√≥ contra Once Caldas. La √ļltima vez que se enfrentaron, los tolimenses ganaron 3-0. Alex Castro regresa a la convocatoria del equipo local, buscando mejorar su posici√≥n en la tabla.

El encuentro por la quinta fecha del FPC será sábado a las 5:45 PM, El equipo vino tinto enfrentará a La Equidad en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El equipo visitante llega con mejor posicionamiento en la tabla, pero, sin embargo, no lo suficiente para descuidar los tres puntos en juego. La escuadra dirigida por Alexis García, podrá contar para este encuentro a Beckham David Castro, que cumplía suspensión por una previa expulsión en un duelo pasado contra Independiente Santa Fe, cumpliendo dos fechas de suspensión que no le permitió estar frente Atlético Nacional y Once Caldas.

En sus recientes enfrentamientos, Deportes Tolima y Equidad han protagonizado partidos muy disputados. En la primera vuelta de la Liga colombiana en 2023, disputada el 22 de enero, la escuadra bogotana se impuso 1-0 sobre el vino tinto, con un gol de Sergio Andrés González. Sin embargo, en la segunda vuelta, el 23 de julio de 2023, Tolima logró una victoria por 2-1, con goles de Jhon Vásquez y Yeison Guzmán, mientras que Jorge Luis Segura anotó para Equidad.

En los cuadrangulares finales del primer semestre de 2024, los tolimenses dominaron el encuentro del 7 de junio, ganando 3-0 a La Equidad con goles de Yhormar Hurtado, Yeison Guzm√°n y un autogol de Washington Ortega. Estos partidos destacan la competitividad entre ambos equipos y la importancia de sus enfrentamientos en la liga.

El encuentro usted lo puede seguir en VIVO aquí por Caracol Radio.