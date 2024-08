Fernando Gaviria se sinceró: “Es un balance negativo, bastante pobre de mi parte”

Sin duda alguna, la participación de los atletas colombianos en los Juegos Olímpicos de París 2024 no ha sido la mejor, a pesar de contar con un gran talento, los deportistas no han podido exponer su mejor versión en las diferentes disciplinas deportivas.

Esto le sucedió al pedalista Fernando Gaviria, quien tenía el objetivo de sumar una nueva presea para Colombia, su trayectoria los respaldaba y contaba con todos los pergaminos para destacar en el ómnium, sin embargo, el resultado, lejos de lo esperado, sorprendió incluso al mismo competidor.

Tras la culminación de la prueba, el ciclista de se lamentó sobre su rendimiento y confesó que fue “Un balance negativo, bastante pobre de mi parte, pero hay que aceptarlo, me voy con la cabeza tranquila, me preparé como nunca lo había hecho, me entrené muy bien, comí bien, pero hoy no fue mi día. Sería difícil hacer un análisis, no soy un experto en el tema, ya lo hablaré con el equipo”.

La presentación en las tres diferentes pruebas no fue la mejor, destacando solo en la tercera, a pesar de ya encontrarse sin chances de medallas ni de diploma, con esta premisa, Gaviria se sinceró sobre su estado físico en la primera prueba: “Fue bastante crítica, no era capaz de moverme, la eliminación no influyó en nada, se podía definir de otra forma, pero estoy tranquilo, estuve lejos de la familia, me enfoqué en la competencia, hice una inversión para estar en un hotel, a veces uno lanza los dados, pero no sale el número que uno quiere”.

El pedalista colombiano también admitió estar lejos de su mejor rendimiento: “Como dije antes, en los entrenamientos previos sentía un nivel mucho más alto que el demostrado el día de hoy”, concluyó.

Sobre posibles razones por las que pudo verse afectado, Gaviria no quiso entrar en polémicas y recalcó que tuvo un mal día, sin embargo, confesó verse afectado de alguna manera por la humedad y el cansancio, además reafirmó sus ganas de seguir compitiendo y ya tiene claro que seguirá trabajando para evitar polémicas en competencias futuras con el objetivo grupal de lograr un tiempo menor a 3′50.

Ante el panorama futuro, Gaviria rescató el talento de los corredores colombianos de cara a próximas competencias, esto en medio de la evolución del ciclismo.

