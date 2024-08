“Cambiar medicamentos en un tratamiento largo es un riesgo”: neuróloga Angélica Lizcano

El desabastecimiento de medicamentos en Colombia viene siendo algo evidente hace tan solo algunos meses y es que las denuncias de pacientes que no reciben sus recetas por parte de las operadoras o que simplemente su fármaco está agotado, crecen cada vez más.

Por esta razón, en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio estuvo Angélica Lizcano, Neuróloga y presidenta de la liga contra la Epilepsia, quien habló un poco sobre este tema y los riesgos que puede presentar un paciente si es obligado a cambiar su medicamento sin un proceso adecuado.

Inicialmente, comentó “Desde hace más o menos un año y medio nuestros pacientes han comenzado a llegar a consulta, para que le cambiemos el medicamento, porque las diferentes operadoras no los están entregando. El motivo han sido muchos, realmente no hay nada que podamos comprobar, sabemos que hay un alto desabastecimiento en algunos y están demorados, son muchas causas y no hay una justificación”.

Sobre los riesgos que pueden tener los pacientes que están sometidos a tratamientos largos, en este caso para la epilepsia, Lizcano explicó: “Cuando ocurren los cambios de medicamentos es que no funcionan igual, en el caso de la marca, pero si es el medicamento como tal, cuando el paciente ya está ajustado a ese, representa un riesgo farmacológico tremendo, esto es alterar su calidad de vida y exponerlos incluso a la muerte”.

Sobre el desabastecimiento comentó que no hay una respuesta clara, lo que saben es que no se logran entregar, pero hay una duda porque hay diferentes casas de laboratorios expresando que sí tienen el producto, solo que no los están entregando.

“No somos el ente regulador para saber qué está pasando en la EPS, pero sí podemos decir que sí se consiguen los medicamentos, que traten de decirle al paciente que no cambien los fármacos”, señaló la neuróloga.