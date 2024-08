Luis Javier Mosquera: Figueroa logró un oro a los 36, yo puedo lograrlo a los 32

Luis Javier Mosquera terminó quinto en la prueba de 73 kilogramos de los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de no haber logrado su tercera medalla olímpica consecutiva, el vallecaucano se mostró satisfecho con su participación en estas justas deportivas.

Mosquera, de 29 años, se puso como foco los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, confiando en ganar un oro. De igual manera, aprovechó el espacio con la prensa para enviar un mensaje a los que critican a los atletas colombianos.

Balance de sus Juegos Olímpicos

“Me siento feliz, porque ha sido duro, esto ha sido demasiado difícil. De los colombianos que estamos aquí en el levantamiento de pesas, yo era el que más duro tenía esto y me siento orgulloso de lograr un quinto puesto, porque la clasificación para mí no fue nada fácil, y los pocos que conocen de esto para mí, saben todo el esfuerzo que he dado y todo lo que le he metido el corazón para esto. Me siento orgulloso por haber representado al país. Yo sé que la medalla es importante para un país, para una nación, para mi familia, para mí, representa orgullo, dinero, pero lo importante es que le dimos todo el corazón a esto, logramos llegar aquí y logramos competir”.

Extraño lo que pasó con los favoritos

“En los Olímpicos pasa cualquier cosa, esto es una presión demasiado difícil. Quiero dejar un mensaje a los colombianos, no juzguen a los que no ganan medalla, porque de verdad que esto es duro. Primero, clasificar a unos Olímpicos, es duro, y segundo, pararse en una tarima, en cualquier deporte, no se imaginan la presión que uno siente por todo lo que uno ha entrenado fuerte para lograr un objetivo importante, para uno, primero, para todo un país y para nuestras familias. Esto es duro, pero yo quiero felicitar a todos los colombianos que han competido aquí y no han podido ganar, que sigan para delante, que de eso se trata la vida, de ganar, de perder, pero lo importante es seguir para delante siempre, nunca rendirnos”.

Estuvo cerca de la medalla

“El primer movimiento no sé por qué me lo anularon, ya el segundo me tocó salir muy rápido. La idea era con el primero estar más tranquilo, ya ir 188, después 190, pero me tocó ir al todo o al nada, esperar mucho adentro también, lo importante es que hicimos el movimiento y lo mejor que pudimos”.

¿Por qué cree que dicen que les falta mentalidad a los deportistas?

“No se imaginan el dolor que estoy sintiendo aquí, me está doliendo la espalda, la rodilla, los hombros, los codos, pero le metemos todo el corazón a esto. No se imaginan la presión que tenemos nosotros para antes de competir, ver la crítica a cada colombiano que compite. Gracias a Dios, desde Tokio yo he aprendido a alejarme de las redes, tratar de no hacer tanta entrevista, para estar más tranquilo, para tranquilizarme, hacer las cosas bien. Esto es duro, manejar esta presión es duro y somos olímpicos, es difícil llegar aquí y representar a un país”.

¿Qué viene para usted?

“Esperemos en el nombre de Dios seguir para delante, como siempre, todavía no me voy a retirar. Figueroa logró una medalla de oro a los 36, yo puedo lograrla a los 32, vamos a ver qué pasa. Voy a trabajar con todo el corazón, tengo más tiempo para adaptarme a esta categoría. Esta última preparación este año estuve invicto, me quedaron doliendo los codos, pero ya en dos días voy a estar bien”.