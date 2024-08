7 cosas que debe saber si declarará renta por primera vez: lo salvará de cometer errores

La declaración de renta es un compromiso fiscal en el cual las personas naturales anualmente informan a la DIAN sus ingresos, ganancias ocasionales, costos y gastos. “La declaración de renta es decirle a la DIAN qué pasó con nuestra situación financiera entre enero y diciembre del año anterior”, afirma la contadora Karolina Carreño; dentro de esa información, se está hablando de los bienes, activos, deudas (pasivos), ingresos, costos, gastos y/o deducciones.

El contador Andrés Jiménez afirmó que al ser la declaración de renta una labor obligatoria, el hecho de no presentarla implica sanciones no menores a $471.000 COP; asimismo, si al elaborar la declaración se debe pagar un impuesto y este no es cancelado en las fechas establecidas, sumado a la sanción, se tendrá que pagar intereses de mora.

Para evitar estos inconvenientes en su primera vez declarando renta, aquí le contamos los aspectos a tener en cuenta para no cometer ningún error.

7 datos importantes para declarar renta por primera vez

En primera instancia, el individuo está en la obligación de verificar si debe declarar o no, teniendo en cuenta los topes establecidos por la entidad tributaria:

Patrimonio que al último día del año 2023 supere $190′854.000 .

. Ingresos totales en 2023 superiores a $59′377.000 .

. Consumo en 2023 a través de la tarjeta de crédito, superior a $59′377.000 .

. Compras y consumos en 2023 superiores a $59′700.000 .

. Consignaciones bancarias acumuladas en 2023 superiores a $59′377.000.

De igual importancia, “Lo primero y esencial es estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT). Y, luego, estar inscrito en el portal de la DIAN”, afirma el contador y especialista en administración financiera en derecho tributario, Juan Barreto.

El director del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Bosque, Jairo Pineda, indicó que para declarar renta por primera vez, lo más aconsejable es asesorarse con un profesional para la elaboración y presentación de la misma.

Entre tanto, tenga en cuenta los siguientes siete puntos:

Conocer si está obligado a presentar la declaración a la DIAN . Conocer la fecha límite para presentar la declaración de forma oportuna y evitar sanciones. Verificar en el Registro Único Tributario (RUT) se tiene la responsabilidad respectiva. Obtener la firma digital en la plataforma de la DIAN. Consultar el reporte de información exógena y de comprar con factura electrónica . Recopilar la información para soportar la declaración. Elaborar la declaración de renta de 2023.

No olvide que para presentar las declaraciones correspondientes al año 2023, las fechas de realización comienzan el próximo 12 de agosto para los contribuyentes con cédulas terminadas en 01 y 02, llegando hasta 99 y 00, y finaliza el 24 de octubre.

¿Qué significa la declaración de renta sugerida e información exógena?

Cuando el proceso es realizado directamente en el portal de la DIAN, tiene la posibilidad de acceder a la herramienta de declaración de renta sugerida, o sea, la entidad diligencia automáticamente el formulario según la información exógena que son los datos suministrados por el empleador, su banco, las entidades donde realizó compras, entre otros. De todas formas, hay algunas personas que han tenido inconvenientes con ese método, ya que los datos pueden estar sujetos a errores, además que de alguna información existente puede no ser incluida.