¿Qué le hace la cáscara de huevo a las platas? Así debe aplicar este poderoso

El huevo es sin duda uno de los grandes superalimentos que los nutricionistas recomiendan incluir en la dieta diaria. Así lo explica el portal de salud especializado Healthline, que señala que este es excepcionalmente nutritivo, favorece la pérdida de peso y tiene un alto contenido de antioxidantes.

Sin embargo, sus propiedades y beneficios no se limitan a la alimentación humana. En la agricultura y jardinería, la cáscara del huevo ha sido muy utilizada durante muchos años como fertilizante, pero, ¿cuáles son realmente los beneficios que tiene este alimento para la tierra? Se lo contamos a continuación.

¿Las cáscaras de huevo realmente son buenas para las plantas?

Según destacada un artículo realizado por la revista británica Homes & Gardens, en resumen, las cáscaras de huevo sí son buenas para las plantas, sin embargo, se debe ser claros con los verdaderos efectos que tienen estas partes del huevo sobre la tierra.

Lo primero es que, en efecto, las cáscaras de huevo están llenas de nutrientes. Como señala el portal británico Gardensque, estas cáscaras están compuestas por aproximadamente un 96% de carbonato de calcio, un nutriente que es esencial para las plantas, ya que modera la acidez del suelo.

En el artículo realizado por este portal especializado en jardinería, se explica que las plantas en crecimiento suelen agotar muy rápido el calcio de su suelo, por lo que la cáscara podría llegar a ser un gran aliado en este caso.

En este mismo sentido, la revista Southern Living publicó un artículo sobre el uso de las cáscaras de huevo en el crecimiento de las plantas y encontró que el calcio también desempeña un papel importante en la lucha contra la podredumbre apical.

Esta podredumbre es la aparición de manchas negras en de hortensias o de calabaza, podría evitar que su tejido se descomponga y sucedan este tipo de cosas.

La otra verdad sobre el uso de cáscara de huevo en las plantas

Según Diane Kuthy, fundadora del portal How To Grow Everything, si bien las cáscaras de huevo suelen contener mucho calcio, como muchos señalan, la verdad es que la liberación de ese químico natural solo se da después de descomponerse y esto puede tomar meses e incluso años.

En este mismo sentido, Paris Lalicata, experta de The Sill, manifiesta que si bien las cáscaras de huevo contienen mucho calcio y, en efecto, pueden ayudar a neutralizar la acidez, la verdad que tardan demasiado en descomponerse, por lo que no es una solución rápida.

Ahora bien, existen algunas técnicas que pueden ayudar a sacar todas esas propiedades de manera más rápida. Entonces, lo que no se recomienda es dejar las cáscaras en la tierra sin ningún tratamiento previo, pues los resultados y beneficios de esta parte del huevo puede que se tarden demasiado en ser aprovechados.

¿Cómo preparar la cáscara para sacarle el mayor provecho?

Son varios pasos los que tendría que tener en cuenta, antes de añadir las cáscaras de huevo a su planta: