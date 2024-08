Andrés Andrade habló sobre el descenso: “Es la primera vez que vivo algo así, es pesado”

El Deportivo Cali ha venido mostrando una mejoría en este segundo semestre del año. El cuadro vallecaucano derrotó 2-0 al Independiente Medellín en Palmaseca y suma ya dos victorias consecutivas en condición de local, resultados que, por lo pronto, lo mantienen fuera del descenso, zona que en estos momentos es ocupada por Patriotas y Jaguares.

Justamente al respecto habló Andrés Andrade en El VBAR de Caracol Radio. El experimentado mediocampista se mostró feliz por el rendimiento reciente bajo el mandato de Hernán Torres y confesó que el grupo está unido para mantener la categoría y meterse a las finales de la Liga 2024-II.

“Gracias a Dios me siento tranquilo, feliz del trabajo que se viene haciendo. Se consiguió un resultado que da aire y más contra Independiente en Medellín, que es un excelente rival”, sentenció el jugador de 35 años. A ello agregó que la hinchada ha venido respondiendo fecha tras fecha y por tal motivo se siente bastante agradecido.

Finalmente, y haciendo especial énfasis en el tema del descenso, el ‘Rifle’, como se lo apoda, apuntó que es la primera vez en su carrera que pasa por una situación así de complicada y advirtió que la presión que se siente es “pesada”, pero advirtió también que los deportistas de alto rendimiento, no solo los futbolistas, deben aprender a convivir con ese sentimiento.

Trabajo enfocado en el día a día

“Venimos trabajando en todos los índoles, estamos prestándole mucha atención a todos los detalles. Hay un grupo humano muy bueno, hay jugadores de mucha trayectoria y mucha experiencia, con ello tratamos de ayudar a todos los compañeros para estar fuertes. Este va a ser un torneo que se pasa muy rápido, pero para nosotros va a ser fecha y se iba a ser largo. Apenas estamos comenzando. Esto no es como comienza, sino como termina, entonces vamos por buen camino y toca seguir así”.

Agradecimiento a la hinchada del Cali

“La verdad estamos totalmente agradecidos con el acompañamiento que está haciendo la hinchada. Desde el semestre pasado que estoy aquí, he visto cómo la hinchada se está haciendo presente, cómo está acompañando. Hemos tenido algunas conexiones en mejoría con nuestra afición y eso hace que se consigan los resultados siempre. En el fútbol y la mayoría de deportes todo lo que te avalan son los resultados y la hinchada estará feliz cuando se empiecen a ver. La consigna de nosotros es hacernos fuertes de locales, aprovechando que nuestra hinchada está apoyando”.

Presión por el descenso

“Es primera vez que lo vivo, es algo nuevo para mí, pero esa carga es algo pesado y complicado de alejarlo. Más aún porque la hinchada está acompañando y las rivales hablan de eso, entonces es una presión extra. Los jugadores de fútbol y la mayoría deportistas de alto rendimiento tienen que sobrepasar esa presión, que siempre va a existir en los deportes. Debemos ser muy conscientes de lo que nos estamos jugando y que trabajemos con mucha madurez para no dejarnos llevar de los resultados”.

Gran trabajo en equipo con Hernán Torres

“En lo personal, muy agradecido con el profe porque la confianza es una de las cosas más importantes para un jugador. Él me ha brindado esa confianza, me ha puesto de titular, he sumado minutos y eso es lo que me hacía falta para poder pasar ese tiempo de la dura lesión, ese tema psicológico que después de la cirugía que uno ve y no mejora. En cuanto en lo general, es una persona que trabaja muy bien, muy duro. Es un viejo conocido para todos por la forma de trabajar de él en el día a día. Creo que eso se va a dar resultado”.

Mensaje del cuerpo técnico a los jugadores

“Él trata de darnos a entender que tenemos un gran grupo de jugadores, hay quienes han sido campeones, que han jugado en el extranjero, que tienen una trayectoria importante. Eso tenemos que ponerlo al servicio del equipo, tenemos que tratar de ser familia, coheccionar mejor en cada momento para que el equipo fluya. A los jugadores de experiencia trata de darnos algunas libertades dentro de la cancha para poder empujar y tener un trabajo en equipo que dé resultados”.

Torres quiere un equipo colectivo

“Las personas que estamos ahí, más allá del talento que podamos tener, sabemos que hoy en día el fútbol no es solo de talento, sino de trabajo. El ayudar al compañero tiene mucho que ver. Yo estoy iniciando por el costado, obviamente me cierro para tener libertad y poder moverme en el frente de ataque. El profe lo que quiere es eso, tener una solidez defensiva y después para adelante nos da mucha libertad de juego. Quiere que tengamos mucha tenencia, que no perdamos la pelota porque creo que los equipos que él ha tenido a su mando han sido muy atléticos, rápidos, fuertes. Esta vez, creo que tiene un equipo con más pie, un equipo que puede tener mucho la posesión y es lo que quiere. Está buscando también la vuelta, el equipo ideal para él para poder desarrollar la idea de juego que tiene”.