Cristian Barrios: A veces me frustra haber tenido buenos momentos y no estar en Selección

Pese al empate en suelo boyacense, Cristian Barrios fue estrella en el partido entre Patriotas Vs. América de Cali por la cuarta jornada de la Liga colombiana. El barranquillero tuvo una actuación intrépida en su último encuentro, donde también aportó dando la asistencia del gol. Con un 81% de pases completados y un tiro al arco, Barrios firmó nuevamente una excelente aparición en lo que va del torneo nacional.

El América se encuentra en el quinto puesto de la tabla con 7 puntos, esperando por su próximo rival, que será Millonarios, el partido que fue pospuesto y que de momento Dimayor no ha dado detalles de su programación.

Por otro lado, Barrios habló en entrevista con El Vbar de Caracol Radio, donde dejó conocer sus sensaciones para esta temporada y la forma en la que se encuentra ahora mismo.

Atravesando un buen momento

“Es motivante saber que hablan de mí, estoy disfrutando del momento que estoy viviendo. No puedo decir si es el mejor, no creo que haya un techo para mí, siempre trato de mejorar más, ayudar a mi equipo en conseguir títulos. Cada día estoy en busca de mejorar y superarme”.

Influencia del nuevo entrenador

“Desde que llegó el profe lo primero que él me dijo fue que le habían hablado de mí, de la alegría que le transmito al grupo. Él mismo lo notó cuando llegó, entonces me dijo que disfrutara mucho el fútbol, mi talento, que fuera feliz. Que jugara y fuera feliz en el campo. Esa fue la confianza que me dio él y lo estoy aprovechando de la mejor manera. Espero seguir ayudándolo a él y aprender de su cuerpo técnico”.

Las mejores versiones de Cristian Barrios

“He pasado por momentos muy complicados en lo personal, por momentos me ha dado duro sentir que no estoy funcionando bien. El semestre pasado por algunos momentos sentí que no era el jugador que le podía aportar al equipo, sentía que no le aportaba nada al equipo. Sin embargo, eso es lo qué me ha caracterizado siempre, mi mentalidad es siempre seguir adelante, a pesar de no estar en buenos momentos. Nunca me doy por vencido, tengo muy metida la frase que aprendí aquí en el América y es Mañana sale el sol, así que muy seguido me lo dicen y cuando llegan los momentos buenos los disfruto al 100% y así, aportarle al equipo mi fútbol”.

Resultado y figura del partido

“Desde que estaba en Patriotas lo decía, el peor horario para jugar en Tunja son las 2-3 de la tarde, se respira con dificultad. El esfuerzo que hizo el equipo fue grandioso, no estoy muy contento porque quería la victoria. Siento mucha satisfacción por el trabajo que hizo el equipo, no era nada fácil ir y dominar el primer tiempo cómo lo hicimos, incluso merecimos más porque en el primer tiempo tuvimos varias opciones que no pudimos concretar”.

El sueño de ir a la Selección

“Para mí es un sueño, poder llegar a vestir la camiseta de la Selección Colombia, cualquier futbolista quiere cumplir ese sueño. Siempre me preparo para algún día poder cumplirlo, estoy preparado. Obviamente a veces me frustra que haya tenido momentos buenos y uno pensaría que habrá una convocatoria o preselección, uno siente que podría ser convocado para la selección, pero bueno, me sigo preparando para cuando llegue, esté listo”.