Arnovis Dalmero en los Juegos Olímpicos: ¿cuándo y a qué hora es la final del salto largo?

Arnovis Dalmero, atleta colombiano que destacó en el salto largo. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images) / KIRILL KUDRYAVTSEV

Colombia disputará una nueva final en los Juegos Olímpicos 2024, esta vez por cuenta de Arnovis Dalmero. El atleta del Magdalena se clasificó este domingo 4 de agosto a la ronda definitiva del salto largo, luego de imponer una marca de 7.92 metros en la fase clasificatoria y con ello meterse dentro del lote de 12 mejores.

En sus primeras justas, el deportista de 23 años buscará darle al país su primera medalla en París 2024. La misión no será fácil, pues tendrá que enfrentar a los mejores del mundo en una competencia que exige fortaleza no solo física, sino también mental.

Precisamente sobre esto último habló al finalizar su participación: “En el primero (salto), uno está en blanco, no tienes expectativas de nada. En el segundo y tercero me dio un poco de nervios al ver los saltos de los demás competidores, algo que no puede pasar. En la final ya sabemos qué debemos mejorar... Debo mejorar en lo mental porque ya tenemos todo en lo físico. Nos preparamos bien, tenemos 25 días acá adaptándonos al clima, al horario, todo. La cosa es creérsela en la final, no cualquiera está en una final de los Juegos Olímpicos”.

Así pues, el campeón sudamericano y panamericano buscará sumar un nuevo éxito a su carrera deportiva, y qué mejor forma de hacerlo que en sus primeras justas olímpicas. Vale recordar que el país nunca ha ganado una medalla en el salto largo, lo cual marcaría un hito para Dalmero.

¿Cuándo y a qué hora es la final del salto largo?

Según la programación de los Juegos Olímpicos, la final del salto largo se llevará a cabo el martes 6 de agosto desde la 1:15 de la tarde. Allí competirá Arnovis Dalmero junto a otros 11 atletas por la medalla o el diploma olímpico. Por lo pronto, el nacido en Ciénaga ocupa la casilla 12 del ránking mundial y tiene su mejor marca en 8.20 metros.

El récord mundial en esta modalidad lo impuso el norteamericano Mike Powell con una distancia de 8.95 metros, mientras que el récord olímpico lo hizo el también estadounidense Bob Beamon con 8.90 metros.