Ingrit Valencia lanza fuerte mensaje contra los críticos de los deportistas colombianos

Ingrit Valencia se despidió este sábado 3 de agosto de los Juegos Olímpicos 2024, luego de caer un marcador de 4 a 1 con la kazaja Nazym Kyzaibay. La boxeadora llegó hasta los cuartos de final de los 50 kilogramos y aunque perdió la oportunidad de asegurar medalla, sí se lleva un diploma olímpico, el séptimo del país en estas justas.

Finalizada la pelea, Ingrit, de 35 años, hizo una emotiva reflexión respecto a cómo convivir con la derrota en el deporte de alto rendimiento. La caucana indicó que cada caída en alguna competencia le permitió “ser más resiliente” y por ello se va feliz, más aún sabiendo que su adiós al profesionalismo lo da en unos Olímpicos, algo que no tenía pensado.

“Es triste, de verdad que nadie quiere perder, pero también nos debemos preparar para eso. Llevo muchos años así: pierdo, gano, gano, pierdo. Con eso aprendí a ser resiliente y a trabajar más fuerte. Las pérdidas para mí siempre fueron enseñanzas, así que esta fue una más, no para el deporte, pero sí para la vida. Esto enseña a mis compañeras a que tienen que seguirse preparando, a que no deben descansar hasta que les logren levantar la mano y escuchen su himno”, sentenció.

Y complementó respecto a su retiro: “Me gocé estos Juegos Olímpicos, los disfruté porque no tenía planificado venir a la Olimpiada, pero retirarme en un torneo de estos fue como un sueño. Los tres combates que hice me los disfruté, vine a las Olimpiada a disfrutar y no a pasear, como mucha gente lo dice. Vine por una medalla, desafortunadamente no se pudo, pero traté de dar todo de mí”.

Mensaje a los críticos

Ingrit Valencia aprovechó para mandarle un certero mensaje a quienes critican duramente a los deportistas colombianos. La experimentada boxeadora señaló que trabajar en el alto rendimiento “no es fácil” y le pidió a las personas que “sean más conscientes” de lo que dicen, porque el único objetivo de los atletas es dejar en alto el nombre del país.

“A esas personas decirles que se pongan en los zapatos de los atletas, que si no practican ningún deporte que lo hagan, que lo intenten por lo menos porque ser atleta de alto rendimiento no es fácil. Venimos a otros países a representar a Colombia de la mejor manera y no a recibir críticas. Creo que muchos de los que nos critican se sientan en un mueble a comer, mantiene pesados, no hacen nada por la vida y critican a un atleta que lleva toda la vida dedicado a esto. Eso no me parece justo. A esas personas decirles que sean más conscientes de lo que hacen, que no hagan daño con la boca, si no saben que no hablen”, apuntó.