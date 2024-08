Arnovis Dalmero, a la final del salto largo y pone a soñar al país con su primera medalla

¡Colombia suela con su primera medalla olímpica en París 2024! En la madrugada de este domingo 4 de agosto, Arnovis Dalmero se metió

a la gran final del salto largo, siendo este un prometedor debut en unos Juegos Olímpicos. El atleta colombiano consiguió una marca de 7.92 metros y se metió dentro del grupo selecto.

Dalmero, campeón sudamericano y panamericano de 23 años, consiguió su 7.92 en el primero de sus tres intentos. No mejoró luego ese resultado, llegando a 7,83 y 7,78 metros, pero le bastó para cumplir el objetivo de ser finalista.

El nacido en Ciénaga, Magdalena, quedó décimo en el global de resultados de la ronda clasificatoria, lo que le permitió entrar dentro del lote los doce mejores que disputarán medalla o diploma olímpico el próximo martes 6 de agosto.

Emoción por un debut de ensueño

Finalizada su participación, Arnovis Dalmero habló sobre las malas experiencias que tuvo que vivir en el pasado para llegar hasta unas justas olímpicas y resaltó el trabajo que adelantó con la delegación desde que arribó a suelo francés.

“Me siento muy contento, agradecido con Dios. Fue una muy buena marca. Pasamos a la final que era lo más importante. Los nervios al millón, pero supimos manejarlos. En la final darla toda... Había muchas competencias atrás en las que me iba en faltas, en mi primer campeonato me fui con los tres (saltos) en nulo. En este tuve más experiencia, estamos haciendo un muy buen trabajo con buenos saltos”, sentenció.

Y complementó: “No es lo mismo saltar en Colombia, donde tienes toda la comodidad, a que debas ir a un estadio con miles de personas aplaudiendo y gritando. No todos tienen la mentalidad para hacer eso. A mí antes me pasaba que en Colombia y Sudamérica hacía muy buenas marcar, pero en Europa bajaba mi rendimiento. Esa era una falencia y por eso nos vinimos antes, competimos. Estamos preparados para la final”.

Dalmero reconoció además que a pesar de la clasificación a la final, todavía quedan cosas por mejorar, no tanto a nivel físico, sino en lo mental, debido a que sintió “nervios” al ver las actuaciones de los demás competidores, algo que, según sentenció, “no puede pasar”.

“En el primero (salto) uno está en blanco, no tienes expectativas de nada. En el segundo y tercero me dio un poco de nervios al ver los saltos de los demás competidores, algo que no puede pasar. En la final ya sabemos qué debemos mejorar... Debo mejorar en lo mental porque ya tenemos todo en lo físico. Nos preparamos bien, tenemos 25 días acá adaptándonos al clima, al horario, todo. La cosa es creérsela en la final, no cualquiera está en una final de los Juegos Olímpicos”, concluyó.

Finalmente sentenció que acudió a los Juegos “a darla toda”, motivo por el cual, ya clasificado a la final, “planeo volverme loco”. “Vine fue a competir, a dejarla toda y dejar a Colombia en lo más alto. Si Dios quiera que coja una medalla, vamos por eso”, cerró.

Otros resultados

Se quedó en puertas de la final olímpica Emiliano Lasa, abanderado de Uruguay en la apertura de París 2024, por apenas tres centímetros. Su mejor distancia fue 7,87 metros y fue el decimotercero mejor, muy cerca de un duodécimo lugar que le hubiera permitido luchar por las medallas.

El gran favorito, el griego Miltiadis Tentoglou, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, fue el mejor de la ronda clasificatoria, con 8,32 metros y es el principal candidato a la victoria.