Ratificado Miguel Samir Barrios Coneo como alcalde de Clemencia, Bolívar

La sala de decisión No. 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia de primera instancia en la que se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por el señor José Fernel Mendoza Trujillo contra el acto de elección de Miguel Samir Barrios Coneo como alcalde del municipio de Clemencia-Bolívar para el período 2024-2027.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la sentencia No. 085/2024, determinó que no se encontró probada la causal de trashumancia electoral prevista en el numeral 7º del artículo 275 del CPACA, respecto de 402 electores enlistados por el demandante. En su análisis, el Tribunal consideró que:

“(…) del listado de 402 personas que, a juicio de la parte actora, no tienen su residencia electoral en el municipio de Clemencia, conforme a la información registrada en las bases de datos de SISBEN y ADRES, reitera la Sala que dicho cruce de información es insuficiente para considerar que fueron trashumantes en las elecciones del 29 de octubre de 2023, al no existir elementos de juicio que permitan considerar que a esa fecha no tenían relación con las direcciones que suministraron al inscribir sus documentos de identidad en esa municipalidad; y por lo tanto, no se evidencia la configuración de la causal de nulidad de que trata el numeral 7° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011″.

Con base en lo anterior, la Sala de Decisión procedió a negar las pretensiones de la demanda, al no demostrarse que el acto de elección del señor Miguel Samir Barrios Coneo como alcalde del municipio de Clemencia – Bolívar, en el período 2024-2027, se encuentra incurso en las causales de nulidad previstas en los numerales 3º y 7º del artículo 275 del CPACA.

Esta decisión ratifica la legalidad del proceso electoral y el mandato de Miguel Samir Barrios Coneo, brindando así estabilidad y confianza a la administración municipal de Clemencia para el próximo período de gobierno.