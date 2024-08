¿Puede demandar a su empleador por pagarle menos del mínimo?: aquí se lo explicamos

El decreto 0303 del 2024 establece que el salario de las y los trabajadores en Colombia no debe estar por debajo de los 1′300.000 millón de pesos colombianos. El aumento de esta remuneración depende de su grado de profesionalización (técnico o pregrado) y si es directivo o tiene un cargo de importancia dentro de la empresa.

Según el DANE, la informalidad es una situación que viven un poco menos de la mitad de los trabajadores en Colombia. Las profesiones que más tienden a pasar por esta condición son empleadas domésticas, trabajadores independientes y campesinos. También, las ciudades con más casos de personas que trabajan bajo esta modalidad son Sincelejo, Cúcuta y Valledupar.

En caso de que su empleador le esté pagando menos a la cantidad mencionada anteriormente, aquí le mostramos algunas acciones que puede implementar.

¿Qué debo hacer legalmente para que incrementar esta cantidad de remuneración?

Lo primero es seguir las vías de conciliación que la organización disponga, como dialogar sobre la situación con el jefe directo o superior y remitirse a las áreas encargadas tal como Recursos Humanos. En dado caso de que esto no funcione, puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo, encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales, o al Ministerio del Trabajo, principal encargado de vigilar el ámbito laboral en el país.

Para tramitar esa acción jurídica, puede hacerlo a través de Internet por la página web del Ministerio de Trabajo en la opción PQRS (Peticiones, Quejas, Respuestas, Solicitudes), dirigiéndose a la Defensoría del Pueblo más cercana o contactándose con las líneas telefónicas de estas dos entidades.

¿Qué consecuencias legales puede tener un empleador en dado caso de pagarle menos del salario mínimo?

Según el abogado especialista Jimmy Jiménez, una empresa o empleador que propicie esto podrá ser investigado por el Ministerio de Trabajo y recibir sanciones y multas administrativas. Según la cartera anteriormente mencionada, no solo sería por el salario, sino también, “por el no pago de prestaciones sociales” en el que se llegaría a pagar desde mil millones o más, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Además, una vez se compruebe que efectivamente hubo un pago menor al establecido legalmente, quien contrató los servicios del empleado, deberá pagar retroactivos, o sea, el faltante del pago junto con los intereses moratorios de acuerdo con el tiempo que se ha omitido esta obligación.

Si no tengo un contrato firmado, ¿de igual forma puedo implementar acciones judiciales?

Desde que exista material probatorio que demuestre que se estaba trabajando, se puede interponer la serie de acciones comentadas anteriormente. Entre estas pruebas que debe presentar, pueden ser testimonios de trabajadores o personas que acrediten su función en la empresa, comprobantes de pago, mensajes de texto o correos electrónicos que muestren esta relación.

No obstante, si no cuenta con estos documentos, el Ministerio del Trabajo está en la obligación de abrir una investigación a la empresa, independiente del tamaño de esta, una vez se realiza la respectiva denuncia de los hechos ocurridos. También, es recomendable acudir a un abogado especialista en derecho laboral que, en dado caso de no disponer de los recursos para pagar uno, hay redes de juristas que ofrecen sus servicios gratuitamente.