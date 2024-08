11 de los 12 municipios del Quindío en alerta por riesgo de incendios de cobertura vegetal

Armenia

De acuerdo con el reporte del Ideam los municipios que están en alerta naranja por amenaza de riesgo de incendios de cobertura vegetal Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro y Pijao, en alerta roja Armenia, Buenavista, Calarcá, La Tebaida y Salento.

En Salento intensifican campañas preventivas por amenaza de incendios de cobertura vegetal en medio de las altas temperaturas

El caso reciente se registró en la tarde de ayer miércoles 31 de julio en la vereda San Juan Bosco en Jurisdicción del municipio donde con apoyo de la Cruz Roja, Bomberos Oficiales de Armenia, Circasia y del mismo Salento fue controlado satisfactoriamente.

El alcalde de la localidad, Santiago Ángel Morales afirmó que cuentan con un muy buen cuerpo de Bomberos lo que permite intervenir de manera oportuna y sin dificultad en las emergencias que pueden presentarse.

“Nosotros tenemos un cuerpo de bomberos que está fortalecido un cuerpo bomberos donde por la fortuna de Dios no es un cuerpo bomberos como lo vemos en el departamento del Quindío que tienen precarias condiciones hoy el cuerpo Bomberos del municipio tiene unas buenas unos buenos ingresos donde tenemos sostenibilidad donde están preparados técnicamente”, afirmó.

Mencionó que el trabajo está enfocado en realizar las campañas pedagógicas cerca del río para evitar que propios y turistas realicen quemas que puedan salirse de control con el fin de preservar la fauna y flora.

“Podemos suplir una emergencia llegado al caso, si bien es cierto, estamos trabajando desde la administración municipal en comunicaciones para que podamos proteger la fauna y el medio ambiente que no hagamos quemas donde estamos yendo los fines de semana al río donde le estamos diciendo a la comunidad, que no prendan ese que no hagan ese sancocho a la orilla del río que apaguen bien la fogata porque en realidad es importante para el departamento”, informó.

En alerta amarilla por riesgo de incendios está el municipio de Quimbaya.