UNGRD anuncia medidas jurídicas contra contratistas por abandono de obra de Caregato

En medio de un recorrido por por las obras de Caregato en La Mojana, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, denuncio el abandono de la construcción del cierre del dique, por parte del contratista RCG.

“Aquí no hay volquetas, no hay bolsas, no hay trabajadores y el paso siguiente es tomar las medidas jurídicas pertinentes, vamos a garantizar el debido proceso, pero necesitamos liberar los recursos que están comprometidos en esta obra para hacerlo bien, son 130 mil millones de pesos” aseguró Carrillo.

De acuerdo al consorcio RCG informó al interventor el 18 de julio que suspendería el lanzamiento de bolsas al agua en el sector del boquete por el alto caudal del río Cauca. Suspensión que, al día de hoy, se mantiene a pesar de que ha disminuido el nivel del afluente.

Cabe recordar que el plazo para cerrar Caregato vence el 27 de noviembre y la nueva dirección de la entidad descarta la prórroga del contrato, teniendo a su vez en cuenta que el el dique se rompió el pasado 6 de mayo, luego de dos meses de que el contratista reportara el cierre.

El pasado 14 de noviembre de 2023, durante la administración de Olmedo López, se firmó este contrato por $130 mil millones con la intención de cerrar el dique e intervenir el Canal de la Esperanza, para lo que la UNGRD hizo un pago anticipado de $25.800 millones, que corresponde al 20% del valor total, sin que hasta ahora el consorcio haya cumplido con su obligación contractual.

Mientras tanto, la entidad implementó un plan de contingencia que incluye la distribución de asistencia humanitaria de emergencia, al igual que se ha desplegado maquinaria amarilla en colaboración con el Ejército Nacional para prevenir inundaciones adicionales en otros puntos críticos de la región.