No habrá prórroga del contrato para el cierre del chorro de Caregato: UNGRD

Montería

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) lideró este jueves 11 de julio un Puesto de Mando Unificado en la ciudad de Montería, para hacerle seguimiento a las afectaciones en La Mojana, generadas por la ruptura del dique en el sector de Caregato.

Durante la jornada, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aclaró que el contratista encargado de cerrar el boquete en Caregato tiene plazo hasta el 27 de noviembre para cumplir con el contrato y reveló que no habrá prórroga por parte de la entidad.

“Yo no he tomado la decisión de no cerrar Caregato. El contratista, después de 8 meses, no ha podido cerrarlo y dice que hasta que no baje el caudal del río Cauca no puede seguir tirando bolsas, entonces, el que no puede cerrar es él”, expresó Carrillo.

Según el contratista de la obra, Consorcio RCG, la obra iría en un 55% de ejecución, pero que requieren recursos para cerrar el chorro que hoy tendría unos 45 metros.

Según el contratista, se han logrado ejecutar unos 70 mil millones de pesos, incluyendo el giro realizado por la UNGRD por un valor de 25 mil millones de pesos. Sin embargo, requerirían el pago de unos 45 mil millones de pesos para continuar con los trabajos.

Así las cosas, la obra necesaria para frenar las inundaciones en 11 municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, quedaría en el limbo. Por un lado, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, advirtió que el boquete de Caregato posiblemente no sería cerrado este año, y por el otro, el contratista manifiesta que, sin nuevos desembolsos, próximamente el proyecto se va a ver muy afectado.

En medio de ese pulso queda la comunidad y sus esperanzas de ver el cierre de Caregato. Arnulfo Betancourt, líder cívico de La Mojana, hizo un llamado urgente para el cierre inmediato del boquete, aprovechando la actual disminución de los niveles del río. Betancourt destacó que las condiciones actuales son ideales para realizar esta intervención crucial, que podría aliviar significativamente la crisis de inundaciones que afecta a la región.

Por otra parte, la UNGRD anunció que, a partir de la próxima semana, la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) para más de 5.300 familias en los municipios de Guaranda y Majagual, en Sucre, y Ayapel, en Córdoba, con el objetivo de mitigar las necesidades de las personas afectadas por las inundaciones a través del boquete de Caregato.

Transferencias económicas directas

Durante la jornada, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, propuso realizar giros directos a los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo para fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios ante situaciones de riesgo o desastre. Esta estrategia permitiría agilizar la atención de damnificados en la región de La Mojana.

“Nosotros tenemos la capacidad de hacer transferencias para fortalecer a los actores del sistema y estamos pensando en probar algo que creo que puede funcionar: las transferencias directas a los Fondos de Gestión de Riesgo municipales. ¿Por qué? Porque es la manera en que los alcaldes puedan emplear esos recursos de destinación específica para atender las necesidades. ¿Quién conoce el territorio mejor que los alcaldes? En vez de enfrascarnos en asuntos burocráticos y demás, queremos intentar ese mecanismo. Por supuesto, eso es un voto de confianza” explicó Carrillo.