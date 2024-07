Sandra Arenas, previo a su debut en los Olímpicos: “Me siento en muy buenas condiciones”

Siguen las olimpiadas y los atletas colombianos continúan siendo protagonistas. El próximo jueves 1 de agosto a las 2:20 a.m. (hora colombiana en la Plaza del Trocadero) la colombiana Sandra Arenas empezará su sueño en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba de 20 kilómetros marcha femenina junto a 49 participantes más.

La pereirana fue la primera atleta colombiana en conseguir su clasificación a París 2024 el pasado marzo del 2023 en el campeonato asiático de marcha.

En la marcha de los 20 km en Australia, la cafetera rompió su propia marca establecida en las olimpiadas de Japón de 1:28 y supero el récord con 1 hora, 27 minutos y 5 segundos.

Será la cuarta participación consecutiva de la atleta colombiana en las olimpiadas. En Tokio 2022 logro la medalla de plata, siendo esta la mejor actuación en lo que va de su carrera. En Londres 2012 ocupo el puesto 29 y en Río de Janeiro 2016 llego de 39.

Sandra Lorena Arenas habló con Caracol Radio sobre la ilusión de disputar unas nuevas olimpiadas, su condición física y su objetivo en París 2024 “Estoy muy feliz y disfrutando de estos Juegos Olímpicos como nunca antes lo había hecho”

Condición física previo a la competición

“Siempre hay pequeñas molestias, pero me siento en muy buenas condiciones”

Recorrido y el tema climático

“Siempre voy a muerte con lo que sea, no importa si es frío o calor no estoy pendiente, tengo la mentalidad igual, en Tokio mis compañeras compitieron de primero y yo era la última, siempre les decía que no me dijeran nada del clima ni el recorrido, no quiero saber absolutamente nada por qué voy a competir con toda”

Capacidad de los rivales

“Todas hemos mejorado demasiado, mejoramos las marcas personales y todas estamos en el mejor nivel”

20 km Marcha Femenina