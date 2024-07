En Villa Estrella se oponen a instalación de torres de alta tensión en espacios públicos

Cartagena

Los vecinos del barrio Villa Estrella bloquearon la vía Cordialidad para mostrar su rechazo frente a la instalación de torres de energía eléctrica de alta tensión que adelanta la empresa Afinia en esta carretera y que posteriormente se trasladará a las calles internas del barrio.

De acuerdo con Abel Marrugo, líder cívico del sector, las enormes torres serán instaladas en espacios públicos del barrio como andenes, prácticamente al lado de las viviendas. La comunidad solicitó a la compañía paralizar el proyecto mientras se llega a un acuerdo que, según ellos, no perjudique a todos los vecinos.



“Vamos a hacer una manifestación grandísima con todos los barrios aledaños para que el alcalde Dumek haga presencia. Afinia quiere convertir a Villa Estrella en el cementerio de postes, encima de eso la compañía tiene años que no hace mantenimiento a las redes, tenemos un problema serio con el servicio de energía porque el voltaje es inestable, causando daños en electrodomésticos. No queremos la instalación de las torres porque van a hacer excavaciones profundas y los van a colocar en los andenes, aquí prácticamente no vamos a tener por donde caminar”, expresó Marrugo en la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ durante la emisión del Noticiero del Mediodía.



¿Qué propone la comunidad?



Por su parte, José Altamar, delegado de la Junta de Acción Comunal de Villa Zuldany, la comunidad ha hecho tres propuestas:



1. Utilizar el separador de La Cordialidad para instalar las torres de energía

2. Utilizar las zonas baldías del barrio para que allí se ubiquen las torres y no pasen por las calles internas o espacios públicos.

3. Instalar las redes eléctricas subterráneas modernizadas así como se hizo en la Vía Perimetral.

Hasta el momento no se ha definido la nueva fecha de la manifestación que convocará a habitantes de sectores aledaños como Villa Zuldany, El Pozón, Flor del Campo, Bicentenario, Villas de Aranjuez, Colombiatón, La India y Portal de La Cordialidad.