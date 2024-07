Vecinos de Policarpa bloquearon la vía Mamonal porque llevan dos días sin energía

Cartagena

Un monumental trancón se registró en la vía principal del sector industrial de Mamonal a raíz de una protesta adelantada por los vecinos de Policarpa, sur de Cartagena, quienes denunciaron que una zona del barrio completó dos días sin el servicio de energía eléctrica.

El bloqueo se registró en el Corredor de Carga y en la vía Policarpa – Arroz Barato, lo que ocasionó una larga fila de vehículos pesados que permanecieron represados durante varias horas.

La comunidad aseguró que la interrupción del servicio se generó por el daño de un transformador, sin embargo, pese a los llamados insistentes la empresa Afinia no da solución frente a un restablecimiento de la energía en las viviendas.

“Un sector de Policarpa tiene dos días de estar sin energía. Los señores de Afinia no solucionan nada pues se dañó un transformador y no dan ninguna respuesta, no se presenta nadie. La comunidad está amenazando que si la situación sigue igual van a bloquear todo Mamonal y La Cordialidad”, expresó José Arteaga, líder del barrio.

Los vecinos del barrio Policarpa que se vieron afectados por esta interrupción alegan que la empresa Afinia quiere instalar nuevos contadores en sus viviendas sin tener unas redes eléctricas en óptimas condiciones.

“Ellos quieren colocar contadores donde no tienen la energía 100 por ciento legal, no hay redes óptimas, no hay postes ni nada de eso. La gente no quiere pagar por un servicio deficiente”, puntualizó Arteaga.