Renta Ciudadana: ¿La población indígena es beneficiaria? ABC de las ayudas económicas

Pocos meses después de que el presidente Gustavo Petro llegara a la Presidencia confirmó que se haría realidad un programa de ayudas para las personas con bajos recursos. Se trata de Renta Ciudadana, una de sus iniciativas banderas a nivel nacional.

La intención del jefe Estado no solo es promover la garantía de los derechos humanos por medio de ayudas económicas, sino también la movilidad social. Es por esto que con el programa de Renta Ciudadana se han creado también otras iniciativas de tipo social con las que el Estado realiza transferencias económicas.

Así las cosas, desde el pasado mes de abril de 2023, fecha en la que comenzaron los giros del programa Renta Ciudadana, colombianos en todo el país se han visto beneficiados con las ayudas económicas. No obstante, para que la ciudadanía reciba este tipo de apoyo el Estado ha colocado una serie de condiciones.

Este programa de ayudas económicas es administrado y liderado por el Departamento de Prosperidad Social, DPS, entidad que es dirigida en la actualidad por Gustavo Bolívar. Es por esto que el político colombiano de manera constante desarrolla anuncios sobre el programa Renta Ciudadana.

El Estado ha explicado que los beneficiarios son los colombianos que hacen parte de las categorías del Sisbén.

¿La población indígena colombiana se ve beneficiada del programa de ayudas económicas Renta Ciudadana?

Al respecto, el gobierno detalló que los colombianos que son considerados como indígenas tienen la oportunidad de recibir este beneficio económico.

Por otra parte, la Alcaldía de la capital confirmó que los ciudadanos que eran beneficiarios del programa de ayudas que se creó en el gobierno del expresidente Iván Duque, Familias en Acción, pasarán a ser beneficiarios del programa que lo reemplazará, es decir, Renta Ciudadana: “La población indígena que estaba en Familias en Acción transitará a Renta Ciudadana”.

Además, la administración de Bogotá explicó que por defecto quienes tengan menores de 6 años estarán en la línea de intervención de Valoración del Cuidado.

Mientras tanto, las familias de población indígena que estén conformadas por menores entre los 6 y 17 años serán beneficiados por la línea Colombia sin Hambre.

Para la correcta categorización en las líneas de intervención de la población indígena se ha informado a la ciudadanía que el DPS y el Gobierno harán la tarea de revisar detalladamente los registros administrativos y acciones en el territorio para la vinculación de nuevos hogares.

¿Cómo indígena me puedo inscribir para ser beneficiario del programa de apoyo económico Renta Ciudadana?

No. El Estado ha comentado que los colombianos sin importar si son indígenas o no, no deben realizar ningún proceso de inscripción. Esto es importante para no caer en estafas o pagar supuestos trámites.

Para poder ser beneficiarios los colombianos deben tener su información actualizada en el Sisbén, ya que esto permite dirigir las ayudas a quienes lo requieren.

“Renta Ciudadana no tendrá proceso de inscripción, Prosperidad Social adelantará la identificación, selección y vinculación de los hogares potenciales beneficiarios a través de registros administrativos de las fuentes oficiales que sean definidas”, indicó la Alcaldía

¿Cada cuánto el Gobierno realiza las transferencias del programa Renta Ciudadana a la población indígena?

El Estado ha mencionado que la entrega de las ayudas depende de la línea de intervención a la que pertenece cada familia colombiana. Por el momento, se han entregado ayudas a quienes hacen parte de Valoración del Cuidado. Para este, los giros se realizan cada 45 días.

¿Cuánto recibe cada familia colombiana con cada línea de intervención?

La Alcaldía de Bogotá ha mencionado que el monto asignado a cada familia colombiana que hace parte de Renta Ciudadana depende de la línea de intervención a la que pertenecen, así como la frecuencia en la entrega del apoyo. Estos son los valores por cada línea de intervención de Renta Ciudadana:

Línea valoración del cuidado: $500 mil y se entregan cada 45 días.

Línea Colombia sin Hambre: El giro dependerá de la conformación del hogar. Pueden recibir hasta $500 mil por hogar.

Línea fortalecimiento de capacidades: En esta los colombianos verán un giro que va entre los 500 mil a 1 millón de pesos. Pero la ayuda y el monto depende también del cumplimiento de los logros.

Línea de intervención para la atención de emergencias: Este apoyo tiene la particularidad de que se entregará a los hogares colombianos cuando lo necesiten y “siempre que se haya declarado la emergencia por parte del Gobierno Nacional. El monto dependerá de la evaluación de necesidades poblacionales y territoriales, criterios de focalización basados en el nivel de ingresos, la ubicación geográfica, la magnitud de la emergencia y la composición del hogar, así como, de los recursos disponibles.”