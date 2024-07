Horóscopo hoy del Profesor Salomón: grandes ofertas de negocios y trabajo para Leo y Tauro

Mercurio, el planeta reconocido en la astrología por mediar en la comunicación, entrará hoy a Virgo. Según explica el astrólogo estadounidense, Joshua Pingley, este es el momento ideal para organizarse, buscar soluciones y ultimar detalles.

De acuerdo con la astrología, la llegada de Mercurio a Virgo, en mitad de la temporada de Leo, anima a que las personas se puedan expresar plena y libremente su poder comunicativo. “Use este tiempo para decir lo que piensa, hacer las cosas bien, tomar esa decisión difícil que tiene en el trabajo y en su vida. Se trata de la mejor época de la palabra y la acción”, explicó Pingley.

¿Cómo afectará esta unión a los signos zodiacales? El Profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano, hizo la lectura de lo que vendría para cada uno.

Horóscopo, 25 de julio del 2024: Así les irá a los signos hoy

Conozca los mensajes y recomendaciones que tiene el horóscopo del Profesor Salomón para cada signo a continuación.

1. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

A los Virgos los acompañará la estrella de la suerte hoy y el resto de la semana. La fuerte energía positiva de esta carta señala que hay un campo fuerte de brillo y éxito que estará rodeándolo, así que aproveche.

No obstante, como explica el Profesor Salomón, para poder disfrutar completamente esta energía es importante cerrar ciclos, ya sea de una relación, de una amistad o de un trabajo. Recuerde que no sirve de nada mantener las cosas abiertas, siempre se debe buscar cerrar ciclos.

En estos días, tendrá que tomar decisiones, decisiones de cambios en su vida. La recomendación del astrólogo colombiano es que no lo dude y no le tenga miedo a esos cambios, pues de esas decisiones y transformaciones en su vida, vendrán grandes y muy buenos resultados.

2. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

¡Debe tener mucho cuidado! De acuerdo con el Profesor Salomón, las energías en su alrededor están pesadas. Una de las cartas que les salió hoy a los Cáncer es la de la Luna, que representa todo lo misterioso. Según el tarotista, esto significa que hay intenciones misteriosas y extrañas muy cerca de usted.

Para evitar que esas energías entren a su vida, el Profesor recomienda hacerse un baño de ruda para limpiar y proteger. Además, recomienda tomar una cruz de ruda y meterla entre el colchón y las tablas. Después de 9 días, debe quemarla para acabar con todas las malas energías.

3. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

¡Vendrán grandes oportunidades! De acuerdo con el Profesor Salomón, los Leo tendrán esta semana a su favor la escalera de éxito, lo que significa que todo lo que quieran y se propongan hacer lo han a lograr y tener.

Además, recibirán buenas noticias económicas porque llegará dinero en cantidades suficientes que lo ayudará a cumplir con las responsabilidades, compromisos y cuentas pendientes que tiene.

Una recomendación de las cartas: manténgase firme y seguro de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer, porque solo de esta manera logrará alcanzar esas metas.

4. Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Se resolverán por fin algunos asuntos económicos que lo tenían con los nervios un poco alterados. Llegará un dinero con el que podrán cancelar compromisos pendientes y, además, otras fuentes nuevas se activarán y representarán otra ganancia que no se esperaba.

Algunas personas de este signo también tendrán la posibilidad de asistir a un evento o una fiesta. Lo que recomienda el Profesor Salomón es que vayan, se tomen esa oportunidad porque allí conocerán a alguien o se encontrarán con una grata sorpresa.

5. Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

Hay algo interesante para Tauro con los negocios, pues llegarán oportunidades, ya sea para unirse a un nuevo proyecto o para arrancar con esa idea que tiene desde hace algún tiempo en su cabeza. Aproveche que en estos momentos se encuentra en un momento de creatividad.

Por otro lado, no puede descuidar su salud, especialmente lo relacionado con la alimentación. Es posible que, por estos días, se haya comido más de la cuenta y no de una muy buena comida. Así que lo que señala el Profesor Salomón es que se debe prestar más atención a este aspecto porque finalmente: “somos lo que comemos”, explicó.

Las personas este signo, según el astrólogo colombiano, tendrán una gran suerte en los juegos de azar por estos días y es tan favorable que estos juegos le podrían regalar una gran sorpresa en estos días.

6. Virgo (23 de mayo al 22 de septiembre)

El dinero será un tema importante para los Virgos en estos días. La buena noticia es que dejará de ser un asunto que lo preocupe. Según explica el Profesor Salomón, llegará un dinero que recibirá un dinero, cancelará alguna deuda pendiente y, en general, las cosas se van a ir estabilizando.

Si es posible, señala el astrólogo, haga un viaje para que pueda cargarse de buenas energías: lo necesita. Tenga en cuenta que no tiene que ser un viaje muy lejos, puede ser a un pueblo, a otra ciudad o, si realmente tiene la posibilidad, a otro país.

En el amor, una visita llega. Según el Profesor, para los solteros el amor tocará por fin a sus puertas, así que es importante que esté preparado y abierto para recibir esa visita que llega a su vida.

7. Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero)

¿Estaba preocupado por algo del trabajo? Buenas noticias llegan para usted: si no tenía trabajo, conseguirá o le legará una gran oferta laboral; si tenía trabajo, asciende, mejora o fortalece; si tiene negocios, van a encontrarse con sorpresas de ventas y de números.

También hay unas situaciones con vivienda, con finca raíz, esto incluye cambiar, arreglar, vender, comprar o arrendar. En cualquier caso, este proceso se dará de manera muy exitosa y provechosa para usted.

Algunos de ustedes notarán una mejoría en sus relaciones de amor y quienes están solteros, pronto recibirán una gran sorpresa en esta parte emocional.

8. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Esta semana, los Sagitarios tendrán que enfrentan ciertas situaciones en su trabajo: se dará un cambio laboral, un ascenso, o incluso, se podrían presentar algunos inconvenientes laborales.

¿Qué hacer en estos caso? El Profesor Salomón recomienda tomarse las cosas con calma, no dejarse afectar de ninguna manera por estas situaciones y, más bien, saberlas manejar.

Por otro lado, deberá tener mucho cuidado con los enemigos, personas que no quieren que a usted le salgan las cosas bien. Así que el Profesor Salomón explica que lo mejor es protegerse, mantener distancia con este tipo de personas y evitar recibir cosas de todo el mundo.

A pesar de lo anterior, las cartas muestran que a los Sagitarios los acompaña en estos días su especial Ángel Guardián, al que el astrólogo recomienda rezarle para que lo proteja y lo ayude. Aquí le contamos cómo saber cuál es el suyo según la fecha de nacimiento.

9. Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

La suerte y la fortuna brillan fuerte en escorpio, pues tienen a su favor la rueda de la fortuna. Se acabará por fin este ciclo difícil y comenzarán a darse mejor las cosas.

Los obstáculos que lo preocupaban serán cada vez menores y estas bendiciones que recibirá en los próximos días le dará una gran estabilidad en las vidas de todas las personas de este signo.

También tendrá que firmar unos papeles o resolver algo con unos documentos, lo bueno es que esto finiquitará un proceso que quería sacar adelante hace tiempo. Además, abrirá paso para que le llegue un buen dinero.

10. Piscis (18 de febrero al 20 de marzo)

Las cosas han estado muy en el limbo: a veces van por buen rumbo, pero luego comienzan a salir problemas, pero más adelante se arreglan, y así más o menos se han mantenido varias situaciones en la vida de los Piscis.

No se angustie por eso, que lo que realmente está para usted, se dará, pero, si eso no le conviene, seguramente tendrá más obstáculos. Por el contrario, lo que recomienda el Profesor Salomón es rezar para pedir claridad para su camino.

Algunas personas de este signo estarán enfrentados con mucho trabajo, quizá se vienen días duros, de muchas cosas por hacer y mucho compromiso. Sin embargo, no olvide que todo gran esfuerzo, tiene grandes recompensas.

En el amor, se vienen buenas señales que indicarían que se podrá fortalecer, recuperar, mejorar o de activar el amor en su vida.

11. Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

El amor está a flor de piel para los acuarianos. Se vendrán cambios positivos en todo lo que tenga que ver con el amor, ya sea para recuperarlo, estabilizarlo, reconciliar o fortalecer.

Se vienen también viajes. No importa si es dentro o fuera del país, lo importante es que lo experimente, lo goce, lo disfrute, porque es un momento para soltar ese estrés.

Finalmente, trate de mantener controlado ese sistema nervioso porque puede que en estos días se sienta un poco en caos y esto no le conviene ni para su salud, ni para sus planes de cada día.

12. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Una gran recomendación para las personas de este signo es que eviten contar sus cosas y especialmente sus proyectos a nadie. Hay personas envidiosas a su alrededor que no se alegran con sus logros y lo que sí hacen es llenarlo de mala energía. Por eso, lo mejor es no contarle nada a nadie, mejor mantenerlo para usted, al menos hasta que haya conseguido su propósito.

Por otro lado, un llamado es a que no descuiden su aspecto personal. Puede que no estén pasando por un buen momento, pero no pueden descuidarse a sí mismos, porque ustedes son lo más importante. Así que, si tiene la posibilidad, vaya a un salón de belleza, córtese el cabello, cambie de look, retóquese y recupere su belleza usual.

Una plata que estaba esperando va a llegar y para las personas de este signo que están en proceso con un apartamento o casa, pronto recibirán una gran noticia sobre este.