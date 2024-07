Familia en Boyacá busca repatriar el cuerpo de su ser querido fallecido en México

Tunja

Un joven de 24 años que tenía la ilusión de trabajar en Estados Unidos y brindarle una mejor vida para su hija de seis años, encontró la muerte. Ahora la familia pide ayuda para repatriar su cuerpo a Tunja (Boyacá).

Este es el caso de José Tomás Morales Castelblanco quien viajó desde la capital boyacense a buscar el sueño americano, pero antes de llegar a Estados Unidos, decidió trabajar un tiempo en México.

“Él se encontraba emigrando hacia Estados Unidos, porque la meta de él era irse a Estados Unidos a trabajar allá para darle una mejor calidad de vida a su hija de seis años, entonces por el camino él decidió quedarse en Puerto Escondido, ciudad que queda en Oaxaca, México, porque a él le salió trabajo y entonces vio la oportunidad de trabajar y conseguir plata para poder seguir con el viaje, entonces se quedó ahí unos días. Un amigo estaba con él ahí también, pero en definitiva decidió seguir solo porque mi hermano sí prefirió quedarse para poder conseguir plata, ahorrar y poder viajar de mejor manera”, manifestó Leidy Morales, hermana de José Tomás.

Tras haber permanecido en México por un tiempo, José decidió continuar su camino, pero al querer llegar a Estados Unidos, de acuerdo con su hermana, apareció sin vida y la familia, que hasta el momento no sabe qué fue lo que sucedió, espera poder repatriar su cuerpo al país.

“Él tenía como veinte días de estar trabajando allá, lo que nos contaba es que le estaba yendo bien, tanto que le provocaba quedarse a trabajar ahí y no seguir viajando, eso era lo que sabíamos de él, pero en la mañana del sábado del 13 de julio, me llama mi tía en horas de la madrugada y me dice que ella lo llamó y que le contestó un policía de México, de allá donde se encontraba él trabajando, y le dijo que desafortunadamente el familiar con el que se estaba tratando de comunicar estaba muerto, pero no nos dan mayor información, no nos dicen por qué pasó, no nos dicen cuál fue la situación, entonces lo que mi familia y yo estamos pidiendo es que nos colaboren con la repatriación del cuerpo de mi hermano o con el valor para traerlo que son $20 millones”, expresó Leidy.

Han pasado 11 días y la familia de José Morales no sabe ni a dónde, ni con quién acudir para poder traer de regreso a Tunja a su ser querido, pues no cuentan con los recursos económicos para pagar por su repatriación, es por esto, que solicitan del apoyo de algún ente departamental, nacional o internacional.