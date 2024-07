Nadie responde por megacontrato de Gestión del Riesgo en Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

José Alfaro lleva tres periodos como concejal en el municipio de Puerto Boyacá representando a las comunidades del corregimiento de Puerto Serviez y él al igual que sus paisanos empezó a sentir que por fin el problema de las inundaciones cada vez que se crece el río Magdalena iba a ser cosa del pasado, gracias al contrato que anunció la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Fue en septiembre del 2023, unos días antes de las elecciones territoriales cuando el alcalde, Jicly Esgardo Mutis en compañía del ingeniero, Guillermo Perdomo de Gestión del Riesgo hicieron el anuncio.

En Puerto Serviez socializamos la megainversión de 80 mil millones, gestionada ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para la "Obra de Protección Ribera del Río Magdalena"✅ @JiclyMutisIsaza @UNGRD pic.twitter.com/FnMXH4uqji — Alcaldía de Puerto Boyacá (@alcaldiaptoboy) September 11, 2023

“Fue una obra muy esperada no solo para Puerto Serviez, sino para Puerto Boyacá, gracias a la Unidad de Gestión del Riesgo que es la obra de protección y queremos agradecer a esta misma. Nos encontramos con el ingeniero Guillermo Perdomo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que hoy viene a ratificar que esta obra, la obra de protección ya tiene CDP listo, ya está en su proceso contractual, aspiramos que en no más de 45 días iniciemos la primera fase de esta construcción, una obra muy importante para Puerto Serviez porque la ladera del río se estaba erosionando por lo cual iba a causar afectaciones en las viviendas inundaciones y demás y gracias a esta acción oportuna de la alcaldía municipal, de la Unidad de Gestión del Riesgo, de la comunidad, ingeniero muchas gracias”.

Por su parte el ingeniero también se pronunció en ese video promocional de la obra. “También darle un parte de tranquilidad a la comunidad de Puerto Serviez, desde que inició el proceso hemos estado muy pendientes desde la Unidad de Gestión del Riesgo, para la implementación del proyecto, que esté con todos los sustentos técnicos posibles y acá ha estado siempre presente el apoyo desde Bogotá en cabeza de nuestro director Olmedo de Jesús López para traerle un parte de tranquilidad a la comunidad y que el proyecto sigue en el proceso de contratación”, terminó diciendo el ingeniero, Guillermo Perdomo.

El alcalde, Mutis fue más allá en las redes sociales de la alcaldía de Puerto Boyacá y el 11 de septiembre de 2023 publicó: “esta impresionante obra, compuesta por espolones fijados hasta el suelo rocoso y revestidos para resistir la corrosión, detendrá la socavación de la ribera y protegerá contra crecientes súbitas y la erosión del río. No es un muro, ni un malecón, es un escudo de seguridad para todos los habitantes de la margen derecha del río”.

Sin embargo esa megaobra que según la valla en la que se anunciaba el contrato tendría una ejecución de 22 meses ni siquiera ha empezado.

El concejal de Puerto Serviez, José Alfaro le contó a Caracol Radio que la obra obedece al cumplimiento de un fallo judicial, “una Acción Popular que obligaba a las autoridades a dar solución definitiva al problema, es decir el gobierno central a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, Cormagdalena, la Gobernación de Boyacá, la alcaldía de Puerto Boyacá, el ministerio del Interior, todos debían aportar para solucionar el problema”.

Reiteró que, “Cormagdalena y la alcaldía aportaron unos estudios y la UNGRD hace el contrato, supuestamente la obra debía empezar el año pasado, supuestamente arrancaba en diciembre, yo envié una solicitud y ellos dijeron que tenían tres meses para volver a hacer diseños y de acuerdo con lo que saliera en los estudios, socializaban con la comunidad y decían qué tipo de obra y como se iba a hacer, la verdad ya han pasado seis meses y nada”, se quejó el concejal.

Nadie ve a los contratistas aunque si han ido a hacer algunas cosas, nos contó el concejal Alfaro. “Lo único que sabemos porque la misma comunidad nos dice, fue que estuvieron haciendo una batimetría y unos estudios de suelo, son sigilosos, llegan, salen y se van”. Y ya la preocupación se cierne entre la comunidad de Puerto Serviez, pues tan pronto se reactiven en forma las lluvias, ellos serán los primeros damnificados.

Aseguró el concejal que en un debate de control político al secretario de Planeación, Daniel Mahecha, pero se lavó las manos diciendo que ese es un contrato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y ellos no saben nada.

A nosotros nos hicieron una visita el año pasado y de resto no volvimos a saber nade de ellos, dijo el concejal, José Alfaro quien recordó que en un comienzo “todos estábamos alegres y contentos porque nos iban a hacer la obra en diciembre, pero hasta ahora no se ha hecho nada, nada, no sabemos si el contrato está suspendido, y acá en Puerto Boyacá nadie nos dice nada”.

¿Quién fue el afortunado que se ganó el contrato?

Se trata de la Unión Temporal Puerto Serviez Río Magdalena cuyo representante legal es Juan David Mendivelso Salazar, Kaliza y arquitectos S.A.S, representada por Lina Marcela Osana Hincapié y Concreto y Mezclas, S.A, representado por William Steban Escobar Ríos. Ninguno de sus integrantes es de Boyacá o de Puerto Boyacá. La Interventoría está a cargo de la Unión Temporal Gestión Riesgo Esperanza Río Magdalena.

¿Qué dice la Alcaldía de Puerto Boyacá?

Según Daniel Mahecha, secretario de Planeación del municipio de Puerto Boyacá, “la única información que tiene el municipio es que el ejecutor del proyecto es la Unidad de Gestión de Riesgo, están en proceso de ajuste de estudios y diseños que se deben al cambio de la dinámica del Río, una vez terminen este proceso, deberían iniciar físicamente la obra”.

También contó que, “la semana pasada la alcaldía de Puerto Boyacá tuvo un acercamiento porque el contratista, solicitó apoyo para el trámite de los permisos ambientales, en específico, aprovechamiento forestal y ocupación de cauce”. Es decir, el contratista como no es de Puerto Boyacá, ni del departamento de Boyacá, todos son antioqueños, al parecer no saben ante quién deben adelantar estos trámites apenas necesarios para poder iniciar la obra.