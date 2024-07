James Rodríguez y São Paulo, rescisión de contrato inminente: esto se sabe

Parece que en esta oportunidad sí se producirá la rescisión del contrato de James Rodríguez con São Paulo, pues en febrero del presente año hubo negociaciones para tal fin, pero el volante continuó en la institución. Luego de una Copa América con la Selección Colombia en la que terminó como el mejor jugador, y teniendo en cuenta que no entró en los planes del técnico Luis Zubeldía en los últimos juegos previo al torneo continental, el objetivo del cucuteño es quedar libre y vincularse a otro equipo.

James sigue en Colombia, donde recientemente se le vio celebrando su cumpleaños en Medellín. Al São Paulo debería unirse en principio entre lunes y martes de la semana que está por comenzar, pero todo indica que no volverá a Barra Funda y se centrará en encontrar un equipo en Europa, pues se especula con su regreso a la Liga de España.

Sin embargo, la negociación para la rescisión de contrato no parece tarea sencilla. Globo Esporte apuntó en su más reciente publicación que, para lograr la liberación de su pase, James deberá renunciar a las sumas de dinero que São Paulo le debe por motivo de su salario, aunque se desconocen más detalles de la situación financiera.

Recientemente, el presidente de São Paulo, Julio Casares, hace poco habló de la situación de James con São Paulo y destacó que no tenían ninguna oferta por los servicios del colombiano. “Si llega una propuesta, la escucharemos. Si no, deberá volver a presentarse. Pero debe jugar según el criterio del entrenador. Siempre digo que los futbolistas, para jugar en el São Paulo, tienen que quererlo. Tienen que querer trabajar en São Paulo. No se trata solo de ser fichado”, dijo.

Lo cierto es que, si James desea unirse a otro equipo, deberá dejar definida su situación contractual con São Paulo lo más pronto posible para que se produzca el anuncio de la desvinculación y así quedar con la libertad de negociar con otro equipo. En el conjunto Tricolor, ha disputado un total de 22 partidos, de los cuales en 11 lo ha hecho como titular y ha contribuido con 2 goles y 2 asistencias.