Alcaldes no estarían informando sobre afectaciones por lluvias en sus municipios

Cúcuta

La Unidad de Gestión de Riesgos advierte sobre la falta de información por parte de los mismos municipios sobre las afecciones por lluvias, lo que impide el acceso a beneficios del Gobierno Nacional.

Insiste en que es necesario realizar los reportes con el fin de buscar el apoyo para la atención de las familias damnificadas.

“Es un tema recurrente en el cual hemos pedido mucha colaboración, por ejemplo, le hemos dicho a los alcaldes que si ellos no reportan, que si no inventariamos a las hechos que lamentablemente ocurren en los territorios, si no los llevamos a la Unidad de forma estadística, pues para ellos es como si en nuestro territorio no estuviera ocurriendo nada, y de una u otra manera pues tampoco podemos tener acceso a las ayudas o a los subsidios” dijo a Caracol Radio William Vera, secretario de gestión de riesgos departamental.

La región del Catatumbo ha tenido la mayor cantidad de afectaciones, con un gran número de familias damnificadas, pero estas hasta el momento no hacen parte del registro de la Unidad departamental.

“Un municipio que ha tenido una gran afectación ha sido Tibú, en eso somos muy respetuosos, del manejo que cada territorio dé a su municipio, sabemos que hay un gran porcentaje de familias damnificadas en este municipio, inclusive los hemos apoyado en algunas visitas para tratar de coordinar de mejor manera la recolección de esa información” finalizó Vera.