Final de la liga femenina en Bogotá está en vilo por requisito en la duración del torneo

La final de la Liga Femenina de Fútbol en Colombia, prevista para agosto, enfrenta un desafío logístico debido a los preparativos para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

El estadio El Campín de Bogotá, sede propuesta para la final entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, debe ser entregado desde el 31 de julio a la FIFA para los preparativos del Mundial Sub-20. “Desde el 31 de julio, no podemos prestar el estadio, especialmente por temas de mantenimiento de la gramilla”, explicó García en entrevista con La W de W Radio.

El IDRD se encuentra en negociaciones con la Federación Colombiana de Fútbol para encontrar una solución. “Estamos en ese proceso, en esa negociación con la Federación Colombiana de Fútbol, siempre con la disposición de prestar el estadio, claro, con las limitaciones que tenemos con el acuerdo que hay con la FIFA”, declaró García.

La situación pone de manifiesto el desafío de equilibrar los compromisos nacionales e internacionales en el fútbol femenino. García enfatizó: “Nosotros, ¿quién más queremos promover el fútbol femenino? Más a puertas de un Mundial Femenino de fútbol”.

El IDRD continúa en diálogo con la FIFA, a través de la Federación, para explorar la posibilidad de realizar la final el 17 de agosto, fecha solicitada por Independiente Santa Fe. La decisión final tendrá un impacto significativo en el cierre de la temporada del fútbol femenino colombiano y en la preparación para el Mundial Sub-20.