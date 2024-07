Álvarez Balanta reveló por qué llegó al América y no a Atlético Nacional

Éder Álvarez Balanta, mediocampista bogotano de 31 años, quien tuvo un gran paso por el fútbol internacional, que incluso lo llevó a vestir en varias oportunidades la camiseta de la Selección Colombia, jugará por primera vez en el FPC. Balanta, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, explicó la razón por la que llegó al América de Cali, elogió el fichaje de Falcao y aseguró que viene a ganar títulos con el equipo vallecaucano.

Balanta hizo grandes temporadas en el fútbol europeo, por eso es uno de los fichajes más destacados para la Liga de este semestre. Se conoció que equipos como Atlético Nacional y Rosario Central de Argentina estuvieron interesados en él. Inicialmente, reveló por qué escogió al América por encima de estas opciones.

“América lo elegí porque coincidimos, en el momento que me llegó la oferta de América tenía un mes de vacaciones y estaba libre. Diferente a cuando hablé con Nacional, aun tenía contrato, ellos me escribieron cuando yo aún jugaba en el Brujas y había la posibilidad de renovar el contrato, entonces no llegamos a un acuerdo. Mi prioridad era quedarme en Europa, pero cuando llegó la posibilidad de América, no tenía ningún otro interés, por eso tomé esta opción”, aseguró.

Sobre en qué posición va a jugar en América, dijo: “Como volante central, voy a jugar de cabeza de área por delante de los dos centrales, mi deber es darle equilibrio al equipo en las transiciones ofensivas, es lo que me ha pedido el entrenador”.

Opinión de como se armaron los equipos para la Liga

“Pienso que es algo positivo para la Liga colombiana, los nombres que vuelven son jugadores que han demostrado su calidad y jerarquía por fuera, y ellos también quieren darle mucho al futbol colombiano. Pienso que la expectativa es grande y esperamos que todos podamos brindar esa cuota que haga que nuestro fútbol tenga un nivel más alto y podamos representar bien a nivel internacional”, aseguró.

“El recorrido de Falcao es muy bueno, es un jugador que está en otro nivel, Ospina también vino y yo al haber estado en la selección y en Europa hace que la gente tenga esa expectativa por mí”, complementó.

¿Qué opina del partido de Colombia en la final de la Copa América?

“Colombia utilizó todas sus armas, hizo un excelente primer tiempo, se manejaron los tiempos, pero las finales con esos equipos con mucha jerarquía como Argentina no se puede relajar, las finales son así y los detalles cambian el rumbo de las cosas”.

¿Qué le puede dar al fútbol colombiano?

“Le voy a entregar lo que hice los últimos años, yo me caracterizó por ser muy aguerrido, que me gusta ayudar a mis compañeros dentro de la cancha, generar confianza a los centrales en las transiciones y organización defensiva”.

“Creo que el fútbol colombiano es muy complicado porque tiene que adaptar al partido tras partido, la altura, las canchas”, finalizó.