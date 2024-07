Hay que tener cuidado con el fast-track para el Acuerdo de Paz: gobernador de Boyacá

El mandatario de los boyacenses no está a favor ni en contra del fast-track. Foto | Captura de pantalla Gobernación de Boyacá

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se pronunció sobre el anuncio que hizo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el presidente Gustavo Petro de la necesidad de recurrir, de nuevo al Fast Track para implementar el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 por el Gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

Aseguró que, si bien es necesario agilizar la implementación del Acuerdo de Paz, hay que tener cuidado con algunos temas. “Hay que revisar qué es implementar el Acuerdo de Paz y yo estoy de acuerdo en que se debe agilizar el Acuerdo de Paz, pero hay que revisar bien eso porque se puede correr el riesgo de que haya cosas que entren en esa dinámica de Fast Track que no sean necesariamente implementar el Acuerdo, pero hay que revisarlo, yo hoy no digo sí o no, cuáles sobre esos puntos de implementación del acuerdo”.

¿La Constitución no sirve?

El gobernador se refirió también a las herramientas incluidas en la Constitución Política. “Entiendo que el presidente, Gustavo Petro dijo en la ONU que el Acuerdo de Paz no se ha cumplido, va muy lento, que hay que buscar herramientas que permitan agilizarlo”.

Pero hizo este llamado. “No podemos caer en el error de entrar en discusiones que requieren tiempo, que requieren una dinámica democrática que estableció la Constitución y que debe darse en el tiempo en el entendido de que son para implementar el Acuerdo, hay que tener cuidado, peor yo digo hay que llamar a la calma no salir a polarizar como siempre, aquí los que están en contra de la propuesta del presidente y aquí los que sí, yo creo que hay que buscar puntos medios en esto”.