¡Justicia! Es lo que clama la familia de un joven asesinado en cautiverio en Ituango

El pasado mes de febrero, Juan José Tobón Úsuga, de 18 años, fue secuestrado y sacado a la fuerza de un establecimiento público en la vía principal que de Medellín conduce a Ituango, a pocos minutos del área urbana. El día 24 de ese mes a las 7:50 de la noche, dos hombres armados lo amedrentaron y se lo llevaron hacia la vereda Los Galgos junto con su moto. En la huida, sus captores quemaron la moto propiedad de la víctima. Ese fue el último día que la familia y sus amigos lo vieron con vida. Nueve días después fue hallado muerto en una cañada de la zona por un campesino.

Este suceso, aparte de conmocionar al pueblo por el carisma y el cariño que le tenían al muchacho, también trastornó la vida de su familia (la madre, padre y una hermanita de 7 años). Una familia de comerciantes que, aparte de enseñarle a Juan José las pericias de los negocios, también ofrecían empleo a los lugareños, pero todo eso cambió.

Así lo relató a Caracol Radio la señora Janeht Úsuga, madre del muchacho secuestrado y asesinado en cautiverio, quien accedió a conversar con este medio de comunicación sobre cómo avanza la investigación para esclarecer este hecho violento.

En tono triste y con la voz entrecortada, contó que los ilegales le truncaron los sueños a su hijo, quien aparte de trabajar en los negocios familiares estudiaba medicina veterinaria y quien además era un reconocido amante de los caballos, ya que a su corta edad era uno de los principales impulsadores de las cabalgatas en Ituango, otro dato que da cuenta del cariño que le tenía el pueblo.

Explicado esto, la señora Janeth cuenta que el proceso investigativo no avanza pese a las pruebas que ellos mismos le han entregado a la Fiscalía. Incluso bajo su propio riesgo. Por obvias razones y para no interferir en el proceso, no se detallarán.

“A nosotros nos parece, pues, muy raro que las autoridades hasta ahora no nos den como algo, algún indicio de algo, porque ellos ya tienen buena información, me parecería a mí, pues que ya era como para que tuvieran algún resultado. A mí me parece que hay más bien negligencia en esa parte porque no nos han dado ninguna información de que el caso haya tenido avances, no. Antes veo que estamos como peor que antes”.

Indica que la intención es que los responsables de este hecho no huyan y se vuelva más difícil judicializarlos. La joven mujer también recalca que eso no le devolverá a su hijo, pero sí se honrará la memoria de él.

“Usted sabe que en esto todo se va quedando quieto y muchas veces los casos se han quedado callados. Pues yo digo, si Dios quiere, la Virgen lo permite, la idea es que lo de Juan José se esclarezca. Porque a mí no me lo va a devolver, pero sí que tomen cartas en el asunto, porque la gente no denuncia debido a esto, que cuando usted denuncia entonces todo se queda en nada. La gente, más bien dice, no denuncio, me quedo callado porque esto no va a ninguna parte”.

A esta familia le tocó salir desplazada de Ituango ya que las intimidaciones contra ellos continuaron pese a que ya habían asesinado a Juan José. Cuenta que los ilegales les exigieron dinero y las llamadas intimidantes eran casi a diario, así un mes y medio después del hecho violento que les cambió la vida.

Caracol Radio pudo conocer que el secuestro y posterior asesinato de Juan José Tobón Úsuga lo habrían cometido delincuentes comunes y no grupos armados organizados, como en su momento quisieron dar a entender los responsables para desviar la investigación. Los mismos que le exigieron a la familia 1.500 millones de pesos por la liberación, pero en ningún momento entregaron pruebas de supervivencia a la familia. Pese a que durante el tiempo de secuestro siguieron las presiones.

“Nosotros somos dos papás, una hermana, estamos muy sentidos y además vivimos con mucho dolor como para, digamos, dejar esto. Porque si no nos hubiera interesado denunciar, no lo hubiéramos hecho, ni les estuviéramos pidiendo a ellos la ayuda en este momento. Sí, lo que estamos pidiendo es justicia. Sabemos que no nos lo va a devolver, pero que haya justicia”.

Según el reporte de Medicina Legal, luego de que el cuerpo del joven fuera encontrado en una cañada cerca del lugar del secuestro, él fue asesinado al otro día del rapto y él estuvo desaparecido nueve días.

“El pelado trabajaba en los negocios de nosotros, él tenía sus propias entraditas, todas esas cosas. Entonces, Juan José, muchos sueños tenía, demasiados. Como para que lleguen personas que prácticamente no quieran hacer nada en la vida de ellos, y por un peso le arrebaten la vida a un niño o a un joven que tiene tantos sueños”.

Esta familia clama por justicia para que no quede impune este crimen y para que los responsables queden tras las rejas y otros coterráneos no sufran lo mismo. Aunque es pertinente recordar que el pasado diciembre un hombre, comerciante, fue secuestrado y luego de varios días liberado con vida. Este medio de comunicación ha conocido que hubo pago. Aunque por el momento no se ha conocido qué grupo es el responsable, no se descarta que se trate de los mismos que asesinaron a Juan José. Información que ha podido recopilar Caracol Radio.