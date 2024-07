Alcaldía de Medellín y Gobernación no se acogen al día cívico por final de la Copa América

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la capital antioqueña no se acogerá al día cívico declarado por el presidente Gustavo Petro para el próximo lunes con motivo de la Copa América.

El mandatario aseguró que ya la ciudad tiene todo preparado para el disfrute de la ciudadanía e invitó a celebrar con tranquilidad.

“Claro que más de uno se toma un aguardientico, seguramente yo también me lo tomaré, pero lo que necesitamos es que haya autocontrol, no llegar nunca a los excesos, que la celebración sea celebración, que la celebración no termine nunca en riñas o en peleas o en discusiones, que no tienen sentido”, dijo Federico Gutiérrez.

El lunes, las dependencias y entes descentralizados prestarán sus servicios. La Personería de Medellín también confirmó que sus servidores trabajarán y prestarán servicios a la ciudadanía en los horarios acostumbrados.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X: “¿Extraño no? Que el pueblo antioqueño haga del lunes el día cívico. La alegria no se reprime.”

Antioquia tampoco se acoge al día cívico

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también confirmó que no se acogerá el día cívico y que los servidores públicos del departamento trabajarán el lunes con normalidad.

El lunes, como servidores públicos, en la Gobernación del Departamento trabajaremos duro por Antioquia y Colombia. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 12, 2024

El día cívico no depende del resultado

El presidente Gustavo Petro manifestó que el lunes 15 de julio será día cívico sin importar el resultado del partido en Colombia y Argentina, que se jugará el domingo a las 7 de la noche en Miami.

“Este día, que sea para la unidad. Nos acercamos al 20 de julio, la Selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización. La bandera de Colombia es la de la unidad del pueblo colombiano”, dijo el presidente Petro, confirmando que será día cívico gane o pierda la selección.

No es un día festivo

La ciudadanía debe tener presente que el lunes no es un día festivo, sino cívico. Es decir que no se convierte en un día libre para toda la ciudadanía solo por la declaración del presidente Petro.

El mandatario nacional hizo el llamado a las empresas públicas, privadas y diferentes instituciones para que consideren el tema y definan la forma de realizar las actividades el próximo lunes.