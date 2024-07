Bielsa estalla contra la Conmebol: Los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano

Marcelo Bielsa, en apenas las tres preguntas que tuvo la rueda de prensa por el tercer puesto de la Conmebol Copa América, donde Uruguay se estará midiendo este sábado a Canadá, expresó su molestia y enojo con la Conmebol y la logística por lo sucedido el pasado martes al final del partido ante Colombia.

Los jugadores uruguayos tuvieron un duro enfrentamiento a los puños con algunos aficionados colombianos en una de las tribunas del Bank Of America Stadium, donde, según expresaron los mismos futbolistas, se encontraban ubicados sus familiares.

Al ser interrogado por si temía por una posible sanción para sus jugadores, Bielsa estalló. “No se dan cuenta de que esos jóvenes, si no hubieran hecho eso, habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”.

Y agregó: “El motivo que provoca la reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. Cómo puede alguien preguntar si tengo temor por las sanciones, cuando la única lógica que impera es una madre de familia con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, madres, agredidas por los espectadores”.

Y arremetió contra la logística del estadio. “La protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol, ni la federación. Lo que tendría que preguntar si tuviera un mínimo de sentido común es si los jugadores han recibido las disculpas, para salvaguardar la responsabilidad. Cómo voy a temer una sanción que es imposible de que suceda. Lo único que quiero decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano”.

“Si usted no ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, no hubo puerta de escape, y las dos cosas no ocurren... Están agrediendo a su bebé, a su madre, a su esposa. La pregunta también actúa de manera cómplice, todo esto no lo tengo que decir yo. Cuando hay un acto desproporcionado, violento, por supuesto que quien va a estar a favor de una reacción violenta, pero lo primero es ver a qué corresponde la reacción”, añadió.

Y concluyó: “esto merece un solo trato. No es preguntar si me temo a las consecuencias, la pregunta correcta es si le pidieron disculpas a los jugadores. Prevención, estamos en Estados Unidos, el país entre comillas de la seguridad. Luego, si la prevención falla, había un recurso, la puerta de escape. Y me hablan de sanciones. Lo que los libera (a los jugadores) es que no tuvieron otra opción que reaccionar así”.

Uruguay estará disputando el partido por el tercer puesto ante Canadá este sábado, luego de haber sido eliminado en semifinales por Colombia. El encuentro ante los canadienses se llevará a cabo en el Bank of America Stadium, a partir de las 7:00PM, hora colombiana.