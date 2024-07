Taxista se salvó de morir durante atraco en Cartagena: tomó el servicio por una aplicación

Cartagena

Hace nueve años Fernando Betín Payares empezó a trabajar como conductor de taxi, sin pensar que viviría una situación que por poco le cuesta la vida mientras atendía un servicio en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Todo ocurrió cuando el transportador de 37 años, tomó una carrera en el parque del barrio Los Alpes con destino hacia el Plan 400, aproximadamente a las 3:30 de la mañana.

Presunto asesino de mujer en Pasacaballos se entregó a la policía

Señala la víctima que tres hombres bien vestidos, entre 25 y 30 años, se subieron al vehículo sin ninguna actitud sospechosa; durante el trayecto guardaron silencio y cuando ya llegaron al sector donde se quedarían, lo lesionaron con arma blanca en el cuello para luego exigirle sus pertenecías.

“Me dicen que la plata, que esto, lo otro, pero ya me habían pegado la puñalada. Como me vi bañado en sangre yo me tiré del carro y ahí fue cuando se deslizó mientras que ellos se daban a la fuga; la reacción mía fue dirigirme nuevamente al vehículo, me puse la mano en la herida y llegué hasta la urgencia de Blas de Lezo donde me prestaron los primeros auxilios. La aplicación es Indriver”, señaló taxista.

Fuera de peligro pero con siete puntos de sutura y ya guardando reposo en su lugar de residencia, Fernando hizo un llamado a sus colegas para que sean muy cuidadosos con los pasajeros que atienden, incluso, a través de aplicaciones, “porque ya no se puede confiar en nadie”.

Entre tanto, el hecho hasta ahora no deja personas capturadas ni pronunciamiento por parte de la app.