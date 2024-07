“Es discriminación”: conductores de Transcaribe sobre vacantes que no aceptan ‘barrigones’

Cartagena

Las recientes declaraciones de la gerente de Transcaribe, Ercilia Barrios, sobre la convocatoria que abrió el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) para buscar 70 nuevos conductores de busetones, padrones y articulados, generaron polémica en Cartagena.

#Ciudades | Conductores de Transcaribe aseguran que están siendo discriminados por tener sobrepeso. Los operadores sostienen que este no es impedimento para cumplir sus funciones a cabalidad. pic.twitter.com/roMtdsa51W — Caracol Radio (@CaracolRadio) July 11, 2024

Barrios destacó que uno de los requisitos de los nuevos conductores para acceder a estas vacantes es que no deben ser ‘barrigones’, porque, supuestamente no podrían maniobrar de forma adecuada el vehículo.

“Hay una distancia entre la parte final del timón y el cuerpo del operador, que impide que la persona tenga unas medidas un poco grandes en la zona media del cuerpo, y que no dejan que él pueda maniobrar de forma adecuada el vehículo. Eso no quiere decir que quienes estamos pasados de peso, para dejarlo claro, yo soy gorda, no podamos conducirlos. Es un tema de medidas dentro del vehículo”, dijo Ercilia Barrios.

Ante estas declaraciones, los conductores de Transambiental, una de las empresas operadoras de Transcaribe, decidieron realizar un video donde evidencian que una persona con pronunciado abdomen no está impedida para manejar estos automotores.

“Presentamos a Neftalí Díaz quien lleva siete años de labor y nunca ha tenido un acto inseguro por su estado físico. Ha sido uno de los mejores operadores con una actuación efectiva y le ha prestado a la ciudadanía un buen servicio. Mostramos cómo se sienta el compañero, demostramos que no es un acto inseguro porque el timón se puede acomodar a las condiciones del operador”, expresó uno de los operadores.

Los conductores de Transambiental calificaron las declaraciones de la gerente de Transcaribe como “discriminatorias” y argumentaron que, tanto el timón como la silla, se puede acomodar a las condiciones físicas del trabajador.

“El señor puede acomodarse a su gusto porque esas sillas tienen las condiciones de rodar hacia atrás o adelante y el timón puede acomodarse. Entonces no entendemos por qué el gerente de operaciones y la gerente general de Transcaribe salen a decir que es un acto inseguro que los gorditos trabajen. Es una discriminación que traten de descalificar a los operadores por su condición, es un señor que puede claramente conducir su vehículo. La gerente como que no sabe que estos timones tienen la habilidad de acomodarse a gusto del trabajador”, explicó uno de los operadores en el video.