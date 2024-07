Foodies Colombia elegido mejor tour operador del país en los World Travel Adwards 2024

Cartagena

Foodies Colombia, la agencia turoperadora radicada en Cartagena y Bogotá fue escogida por segundo año consecutivo como la mejor agencia turoperadora en Colombia al ganar en la categoría “Colombia ́s Leading Tour Operator 2024″ de los World Travel Awards, considerados los premios Óscar del turismo.

La agencia creada en Cartagena en el 2013 cuenta con más de 50 experiencias gastronómicas en su catálogo y suma este reconocimiento a muchos otros a nivel nacional como internacional. Este galardón fue anunciado este primero de julio en la isla caribeña de San Vicente por la organización líder en la entrega y reconocimiento a la excelencia en la industria mundial de turismo y viajes.

El menú literario de García Márquez, Bazurto Foodies Club, Getsemaní Street Food o Cooking Cartagena, son algunas de las experiencias que turistas nacionales y extranjeros pueden hacer en la Heroica, la ciudad que vio nacer a María Gutiérrez, fundadora y CEO de Foodies Colombia.

El tour del menú literario de García Márquez fue premiado en el 2014 por el Ministerio de Cultura de Colombia, como mejor emprendimiento cultural y es un paseo en el que los turistas degustan los mismos bocados y las bebidas que el escritor sirve a los personajes de sus libros mientras recorren los lugares imperdibles del Nóbel de Literatura en el centro histórico de la ciudad con paradas en la Plaza de los Coches, Plaza de la Aduana, Plaza de Bolívar y Plaza de la Proclamación.

En Bogotá, la agencia cuenta con el tour de plaza de mercado Saboreando Paloquemao que fue elegido por el periódico inglés The Guardian como uno de los 20 mejores Food Tours del mundo o la clase de cocina Cooking Encanto en la que grupos rotativos hasta 120 personas pueden preparar alguna de las recetas colombianas presentes en la película o el Usaquén Coffee Trip que ofrece un recorrido a pie por los más premiados cafés de especialidad, los cuales están presentes en este hermoso barrio capitalino.

Foodies Colombia se ha convertido en un referente en el sector turismo al ser la primera agencia de experiencias dedicada exclusivamente a la gastronomía. Durante 11 años ha operado en Bogotá y Cartagena de manera sostenida y es la agencia de experiencias gastronómicas más premiada de Colombia con tres reconocimientos nacionales y cinco internacionales.

En premios internacionales han recibido 5 reconocimientos. El primero como mejor experiencia culinaria del año en 2018 según Travel and Hospitality Awards, el Culinary Tour Operator of the Year escogido por la revista Luxury Travel Guide especializada en contar experiencias de lujo en su versión The Americas Awards 2018, el premio Best Restaurant Tour and Cooking Experience de Food and Drink Awards 2019 y recientemente los “Colombia ́s Leading Tour Operator” 2023 y 2024 en los World Travel Awards.